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تعليم

مدرسة عمرو شكري بالعريش تفوز بالمركز الأول في الدوري الثقافي

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:14 م
أرشيفية
أرشيفية
احمد صالح
نظمت مديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة شمال سيناء احتفالية لتكريم المدارس الفائزة بالدوري الثقافي بالمحافظة ، أقيم الاحتفال بقصر ثقافة العريش بحضور وكاميليا آدم مدير ثقافة شمال سيناء وحمزة رضوان مدير التعليم العام.

وقال حمزة رضوان مدير التعليم العام شمال سيناء: إن الاحتفال تم خلاله تكريم الفائزين فى مسابقة الدورى الثقافى والفنى للمرحلة الجامعية والثانوية للعام الدراسى 2018/2017م .

وتضمن الحفل فقرات فنية وشعرية وموسيقية، وتكريم مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكرى الثانوية بنين الفائزة بالمركز الأول، ومدرسة الألفى الثانوية بنات الفائزة بالمركز الثانى.

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