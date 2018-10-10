مدرسة عمرو شكري بالعريش تفوز بالمركز الأول في الدوري الثقافي

نظمت مديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة شمال سيناء احتفالية لتكريم المدارس الفائزة بالدوري الثقافي بالمحافظة ، أقيم الاحتفال بقصر ثقافة العريش بحضور وكاميليا آدم مدير ثقافة شمال سيناء وحمزة رضوان مدير التعليم العام.
وقال حمزة رضوان مدير التعليم العام شمال سيناء: إن الاحتفال تم خلاله تكريم الفائزين فى مسابقة الدورى الثقافى والفنى للمرحلة الجامعية والثانوية للعام الدراسى 2018/2017م .
وتضمن الحفل فقرات فنية وشعرية وموسيقية، وتكريم مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكرى الثانوية بنين الفائزة بالمركز الأول، ومدرسة الألفى الثانوية بنات الفائزة بالمركز الثانى.
وقال حمزة رضوان مدير التعليم العام شمال سيناء: إن الاحتفال تم خلاله تكريم الفائزين فى مسابقة الدورى الثقافى والفنى للمرحلة الجامعية والثانوية للعام الدراسى 2018/2017م .
وتضمن الحفل فقرات فنية وشعرية وموسيقية، وتكريم مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكرى الثانوية بنين الفائزة بالمركز الأول، ومدرسة الألفى الثانوية بنات الفائزة بالمركز الثانى.