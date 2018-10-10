قوافل لاستخراج المحررات الرسمية للمواطنين بالمحافظات .. فيديو

نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل خدمية متحركة تجوب القرى والأحياء والنجوع لتلبية إحتياجات المواطنين، بمحافظات "أسوان ، أسيوط ، القليوبية ، الفيوم".



قام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بتوفير مركبات متنقلة لإصدار مستخرجات القطاع من (بطاقات الرقم القومى - شهادات " الميلاد ، الزواج ، الوفاة ، الطلاق " - قيد عائلى مميكن – لجان تصحيحات وساقط القيد – تبليغات "ميلاد ، وفاة ، طلاق ، زواج") .



كما قام قطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن بإيفاد قوافل مرورية (ضباط تراخيص – موظفين مدنيين – مهندسين فنيين – مراجعين ماليين) لتيسير إستخراج مصدرات المرور "تجديد أو إستخراج أول مرة" – "تسيير – قيادة ، ملاكى ، نقل ، دراجات بخارية " ) .



وتوالى أجهزة الوزارة جهودها للتخفيف عن كاهل المواطنين ، وتوفير الخدمات الأمنية التى تقدمها لهم بصورة مُيسرة .



وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل مبادرة "كلنا واحد" بمشاركة كافة أجهزة وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الأمنية التى تقدمها الوزارة لهم بصورة مُيسرة، وبصفة خاصة المناطق النائية والأكثر إحتياجًا .



