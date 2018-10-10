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اقتصاد

السويدي يستقبل رئيس لجنة الصناعة بالمجلس الوطني السوداني

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:04 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
استقبل المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المهندس عبد الله علي مسار رئيس حزب الأمة الوطني ورئيس لجنة الصناعة والتجارة والإستثمار والأراضي بالمجلس الوطني السوداني اليوم بمقر الإتحاد، وذلك لمناقشة سبل وآليات تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية وفرص وآفاق التعاون والاستثمار بين الدولتين.

وتبادل الطرفان المعلومات حول المستجدات بشأن المناخ الاقتصادي في كلا البلدين، حيث إستعرض السويدي إجراءات الإصلاح الاقتصادي والقرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة وكذلك القوانين والتشريعات الجديدة التي أنجزها مجلس النواب المصري مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص والتخارج والإفلاس، ومراكز خدمة المستثمرين، بالإضافة إلى حرية تحويل الأرباح، وغيرها من الإجراءات والتسهيلات التي من شأنها التيسير على المستثمرين في كافة المجالات ولاسيما في قطاعي الصناعة والزراعة.

وأوضح السويدي، أنه قد تم إصدار قانون سوداني يسمح بحرية المستثمرين في إستخدام العملة وكذلك منحهم العديد من المميزات مثل الإعفاءات الجمركية والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة

وأكد أن التسهيلات تشتمل على السماح بتصدير المواد الخام لإعادة تصنيعها بمصر، كما لفت إلى وجود حوالي١٦٧ مليون فدان بالسودان غير مستغلة يمكن زراعتها وخاصة بالقمح لتعود السودان سلة الغذاء للقارة كلها وخاصة إذا ما أضيف إلى ذلك الثروة الحيوانية الهائلة والمتميزة المتوافرة في السودان.

وفي نهاية اللقاء وجه عبد الله المسار الدعوة إلى السويدي لزيارة دولة السودان ووعد بموافاة إتحاد الصناعات بكافة القوانين السودانية الجديدة والمعدلة التي من شأنها فتح مجالات عديدة للتعاون والتكامل الاقتصادي والصناعي والاستثماري.

وعبر السويدي، عن سعادته البالغة بهذا اللقاء المثمر، مؤكدًا على قدرة البلدين الشقيقين - لما تمتلكاه من إمكانات هائلة - من قطع أشواط كبيرة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة التي من شأنها تعزيز اقتصادها والنهوض بالمستوى المعيشي لمواطنيها وتحقيق الإستقرار الإجتماعي.

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