رئيس هيئة البترول: مصر سددت 5 مليارات دولار من مستحقات الشريك الأجنبي

قال المهندس صلاح حافظ نائب رئيس الهيئة العامة للبترول إن الحكومة تسعى لتوفير الغاز الطبيعى فى المنازل المصرية، موضحًا أن الغاز الطبيعى لن يكون مكلفًا على الدولة مثل الغاز الموجود في الأنابيب.





وأضاف خلال حواره ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر تقوم على مشروع كبير لتطوير معامل التكرير لزيادة الإنتاج.



