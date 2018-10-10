ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رئيس هيئة البترول: مصر سددت 5 مليارات دولار من مستحقات الشريك الأجنبي

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:10 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال المهندس صلاح حافظ نائب رئيس الهيئة العامة للبترول إن الحكومة تسعى لتوفير الغاز الطبيعى فى المنازل المصرية، موضحًا أن الغاز الطبيعى لن يكون مكلفًا على الدولة مثل الغاز الموجود في الأنابيب.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر تقوم على مشروع كبير لتطوير معامل التكرير لزيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن مصر سددت 5 مليارات دولار من مستحقات الشريك الأجنبي البالغ إجماليها 6 مليارات دولار، مضيفًا أن إعلان الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى سيؤدى إلى توفير العملة الصعبة وتحسين الصادرات.

ترشيحاتنا

الأهلي يدرك التعادل بالهدف الثانى فى شباك الترسانة .. فيديو

الاهلى الى دور الـ16 بفوز صعب على الترسانة بكأس مصر 3-2 ..فيديو

حبيب العادلي يكشف تفاصيل اقتحام الإخوان لـ الحدود والسجون خلال ثورة 25 يناير

متحدث الجيش الليبى يكشف معلومات جديدة عن الإرهابي هشام عشماوي

أبو المساكين يفتح أبوابه لإطعام الفقراء بالحسين.. فيديو

الرئيس السيسي يصل القاهرة بعد إنهاء زيارته لليونان

مدرب بتروجيت: أنصح الأهلي بتكرار تجربتي مع نجم الزمالك

حبيب العادلي يكشف مكان سيارات الأمن المركزي المسروقة خلال ثورة يناير 2011

قائمة اغتيالات قامت بها قطر وتركيا بمساعدة التنظيمات الإرهابية

رئيس وزراء اليونان يقيم مأدبة غذاء على شرف السيسي والرئيس القبرصي

الترسانة يفرض التعادل الإيجابي على الأهلى فى الشوط الأول بكأس مصر.. فيديو

حبيب العادلي يفجر مفاجآت عن الإخوان وأحداث الشغب فى 25 يناير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السياحة الكازاخية في شرم الشيخ.. سوق جديد واعد بدأ بـ 5 آلاف زائر حتى وصل في 2018 إلى 120 ألفا.. صور

25 صورة تكشف أناقة نيللى مقدسي فى عيد ميلادها

إطلالات المشاهير على السجادة الحمراء في حفل American Music Awards.. صور

الآثار تشيد بجهود الخارجية في استرداد غطاء تابوت أثري من الكويت.. صور

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية بين الطيران المدني ووزارة السياحة .. صور

فيديو

اتحاد منتجى الدواجن يكشف أسباب قرار منع تداول الطيور الحية.. فيديو
ملكة جمال مصر توجه رسالة لوالدتها.. فيديو
الاهلى الى دور الـ16 بفوز صعب على الترسانة بكأس مصر 3-2 ..فيديو
دجلة يسحق الجونة برباعية ويتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر .. فيديو
بيبو يسجل رابع أهداف دجلة في مرمى الجونة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟