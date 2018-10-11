تعرف على صحة حديث أفضل العبادة انتظار الفرج

قال الأزهر الشريف، إن ما يُتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي عن حديث «أفضل العبادة انتظار الفرج من الله عز وجل»، غير صحيح، منوهًا بأنها رواية وليست حديثًا صحيحًا ثابتًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.



وعرض الأزهر عبر صفحته على «فيسبوك»، آراء العلماء الذين قالوا بعدم صحة هذا الحديث، حيث قال «أبو الفرج بن الجوزي» إن هذا الحديث لا يثبت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وذكر «أبو علي محمد بن أحمد بن الجنيد، أن سليمان بن سلمة أحد رواه الحديث كان يكذب.



ونقل الأزهر أيضًا قول أبو حاتم الرازي الذي أكد أن سليمان بن سلمة أحد رواة الحديث كان متروك الحديث ولا يؤخذ منه الأحاديث.

