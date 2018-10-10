الفيوم تستعد لزيارة رئيس الوزراء

تستعد محافظ الفيوم للزيارة المرتقبة التي سيجريها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى المحافظة، خلال أيام؛ لتفقد 8 قطاعات مختلفة بالإقليم، تشمل عددا من المشروعات التنموية والإنتاجية والتعليمية.





ومن المقرر أن يفتتح رئيس الوزراء 29 عمارة بمشروع الاسكان الاجتماعى في قرية قصر رشوان بمركز طامية و66 عمارة مشروع الإسكان الاجتماعى في قرية شدموه بمركز إطسا، ثم يزور استاد الفيوم الرياضى لتفقد أعمال الصيانة والتطوير داخله، وكذلك أعمال تطهير بعض المصارف الزراعية ببحيرة قارون.





كما يزور مدبولى بعض المدارس التعليمية منها "جمال عبد الناصر الثانوية المشتركة، عزة زيدان التجريبية، المدرسة اليابانية" وكذلك مستشفى الفيوم العام ويوسف الصديق المركزى" ومحطة مياه الشرب في قرية بيهمو بمركز سنورس.



