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محافظات

الفيوم تستعد لزيارة رئيس الوزراء

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:14 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الفيوم - نبيل أبو السعود
تستعد محافظ الفيوم للزيارة المرتقبة التي سيجريها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى المحافظة، خلال أيام؛ لتفقد 8 قطاعات مختلفة بالإقليم، تشمل عددا من المشروعات التنموية والإنتاجية والتعليمية.

ومن المقرر أن يفتتح رئيس الوزراء 29 عمارة بمشروع الاسكان الاجتماعى في قرية قصر رشوان بمركز طامية و66 عمارة مشروع الإسكان الاجتماعى في قرية شدموه بمركز إطسا، ثم يزور استاد الفيوم الرياضى لتفقد أعمال الصيانة والتطوير داخله، وكذلك أعمال تطهير بعض المصارف الزراعية ببحيرة قارون.

كما يزور مدبولى بعض المدارس التعليمية منها "جمال عبد الناصر الثانوية المشتركة، عزة زيدان التجريبية، المدرسة اليابانية" وكذلك مستشفى الفيوم العام ويوسف الصديق المركزى" ومحطة مياه الشرب في قرية بيهمو بمركز سنورس.

ويتفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير كورنيش بحيرة قارون عند قرية شكشوك بمركز ابشواى ووقرية تونس السياحية ومشروع تسمين الماشية التابع للقوات المسلحة، ثم يعقد- عقب الانتهاء من الجولة- لقاء مع القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الفيوم، والذين يرافقونه خلال جولاته، مع اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، و نواب البرلمان.

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