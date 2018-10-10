إصابة برلماني و2 آخرين سقط عليهم سقف قاعة اجتماعات بشبرا

أصيب الدكتور نضال السعيد، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة ورئيس لجنة الاتصالات السابق بمجلس النواب، بكدمات بالذراع، وجرح بالأذن وشخصان آخران إثر سقوط جزء من سقف القاعة المعدة لمؤتمر من أجل نظام أفضل لإدارة المخلفات الصلبة بشبرا الخيمة وتم نقل النائب ومرافقيه والذين أصيبوا بإصابات طفيفه الي مستشفي النيل.



وتبين سقوط جزء من سقف القاعة المعدة لمؤتمر ( من اجل نظام افضل لادارة المخلفات الصلبة ) والذي نظمه النائب بالتنسيق مع حي غرب شبرا الخيمة مما اسفر عن إصابة النائب بكدمات بذراعه.



وجرح فى وجه عمر العتمونى احد مرافقي النائب الذى تم تحويله الى الجراحة بمستشفى النيل وتم عمل غرز بوجهه واذنه وتم خروجه من المستشفي وجرح واصابة داخلية بعين عبد الباسط العراقى احد المرافقين والذي لا يزال تحت العلاج.

