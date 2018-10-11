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ديني

حكم إعطاء الزكاة لأولاد الأخ

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:06 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد إعطاء الزكاة لإبن أخيه فيجوز ذلك لأنه لا تجب النفقة عليه. 

وأضاف الوردانى، فى إجابته عن سؤال «هل زكاة المال تجوز لأولاد الأخ ؟»، أن الزكاة لأولاد الأخ تجوز فإذا كان أولاد الأخ ممن تتحقق فيهم مصارف الزكاة كأن يكون فقراء أو مساكين أو طلاب علم أو كانوا من الغارمين. 

وأشار إلى أنه فيجوز لك إعطاء زكاة مالك لابن أخيك لقضاء دينه، وغير ذلك من حوائجه، إذا كان فقيرا، وقد استدان في حاجة مباحة، فقد قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60].

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