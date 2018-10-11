حكم إعطاء الزكاة لأولاد الأخ

قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد إعطاء الزكاة لإبن أخيه فيجوز ذلك لأنه لا تجب النفقة عليه.





وأضاف الوردانى، فى إجابته عن سؤال «هل زكاة المال تجوز لأولاد الأخ ؟»، أن الزكاة لأولاد الأخ تجوز فإذا كان أولاد الأخ ممن تتحقق فيهم مصارف الزكاة كأن يكون فقراء أو مساكين أو طلاب علم أو كانوا من الغارمين.



