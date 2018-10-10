محافظ البحر الأحمر يشهد فعاليات مؤتمر البساتين العربي الثامن

شهد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر عصر اليوم بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة ، فاعليات المؤتمر العربي البساتين والذى تنظمه كلية الزراعة جامعة قناة السويس في الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر الجاري تحت عنوان صحراء خضراء أمل يتطلب عمل تحت رعاية محافظة البحر الاحمر .



ورحب المحافظ بكافة الحضور على أرض مدينة الغردقة متمنيا لهم قضاء وقت ممتع على أرض المدينة الساحلية مؤكدا أن محافظة البحر تملك العديد من العوامل والمقومات التى تؤهلها لاستقبال العديد من أنواع الزراعات ، مشيرا إلى أن المحافظة طبقت العديد من أنواع الزراعات على أرضها .



واضاف عبدالله إن من يملك قوت يومه.. يملك قراره، وإن المحافظة بها جميع المقومات الطبيعية والأراضي الصالحة للزراعة بملايين الأفدنة ولخبرات من العلماء والمهندسين، والتي من شأنها تجعلها تمتلك غذاءها بالكامل ويكون لديها فائض للتصدير، مشيرا إلى تعميم الاستفادة من نتائج وبحوث الدرسات العلمية والتطبيقية الهادفة لخدمة المجال الزراعى وخدمة المجتمع



وأضاف عبدالله أنه يجب تظافر الجهود المشتركة والعمل سويًا من أجل وضع برنامج زراعي شامل في السنوات القادمة لمواجهة الأزمة العالمية للغذاء بسبب التغييرات المناخية التي يشهدها العالم وحماية الأجيال القادمة من أبنائنا وأحفادنا من خطر الفقر الغذائي.



وقالت الدكتورة ايمان مغازي وكيل كلية الزراعة أن المؤتمر يتضمن إنتاج وفسيولوجيا الحاصلات الزراعية البستانية والنباتية تحت الظروف تحت الظروف الحقلية والمخيمات والإكثار شتلات الفاكهة والخضر والزينة تحت المحميات وإنتاج المحاصيل البستانية تحت الظروف المعاكسة ومحاور تتعلق البيولوجية والوراثة وأمراض الحاصلات البستانية وتصنيع الحاصلات البستانية ومقاومة التصحر.



يذكر ان المؤتمر يقام للمرة الأولى على أرض محافظة البحر الاحمر من الفترة ١٠ أكتوبر إلى ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ وتنظمه كلية الزراعة - جامعة قناة السويس تحت رعاية وزارة التعليم العالى و محافظة البحر الاحمر ، وذلك بحضور أكثر من ٨٠ فرد من كليات الزراعة ومعاهد البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية .