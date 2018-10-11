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ديني

تعرف على صحة حديث مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَه

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 07:45 ص
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قال الأزهر الشريف، إن رواية «مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ» ليست حديثًا صحيحًا ثابت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

وعرض الأزهر عبر صفحته على «فيسبوك»، آراء العلماء الذين قالوا بعدم صحة هذا الحديث، حيث قال الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم العراقي الشافعي: «إن هذا الحديث موضوع»، كما ذكر الفقهيه الشافعي تقي الدين السبكي: «أن هذا الحديث باطل»، وأكد الإمام ابن حجر العسقلاني: «أن هذا الحديث منكر».

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