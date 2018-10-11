تعرف على صحة حديث مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَه

قال الأزهر الشريف، إن رواية «مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ» ليست حديثًا صحيحًا ثابت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-.



وعرض الأزهر عبر صفحته على «فيسبوك»، آراء العلماء الذين قالوا بعدم صحة هذا الحديث، حيث قال الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم العراقي الشافعي: «إن هذا الحديث موضوع»، كما ذكر الفقهيه الشافعي تقي الدين السبكي: «أن هذا الحديث باطل»، وأكد الإمام ابن حجر العسقلاني: «أن هذا الحديث منكر».

