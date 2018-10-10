الرئيس السيسي يصل القاهرة بعد إنهاء زيارته لليونان

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، الرئيس عبد الفتاح السيسى، عائدا من اليونان، بعد زيارة استغرقت عدة ساعات، شارك خلالها في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها السادسة.



وفتحت سلطات مطار القاهرة الدولي، الصالة الرئاسية، لاستقبال الرئيس وانتظمت الخدمات الأمنية، وتم إخلاء ساحة الانتظار، وتم تمشيط محيط المطار.



وتأتي زيارة الرئيس إلى جزيرة كريت فى اليونان، للمشاركة فى فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان فى جولتها السادسة، وذلك فى إطار آلية التعاون الثلاثى التى انطلقت بالقاهرة فى نوفمبر 2014.