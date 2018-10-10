تفعيل قانون تنظيم تبادل الدواجن الحية يثير الجدل داخل البرلمان..نواب: يمنع انتشار الأمراض.. ويضيع مستقبل البائعين وأصحاب المحلات..وتحصينها أهم من دخولها حية للمحافظات

شعبان:
نرفض قرار منع دخول الدواجن الحية القاهرة والجيزه
ملك :
ملك :
حظر دخول الدواجن الحية القاهرة والجيزة يمنع انتشار الأمراض
تمراز:
تمراز:
معالجة الطيور وتحصينها أهم من منع دخولها حية للمحافظات
مشهور يشيد بقرار وزارة الزراعة لتفعيل قانون تنظيم تبادل الدواجن
سادت حالة من الجدل حول قرار وزارة الزراعة بمنع دخول الطيور الحية إلى القاهرة والجيزة، بهدف منع انتشار الأمراض ، حيث أكد برلمانيون أن هذا القرار يهدف للحفاظ علي صحة المواطنين من انتقال الأمراض وعلى رأسها انفلونزا الطيور ، بينما وصف آخرون منع دخول الدواجن القاهرة والجيزة بالقرار الخاطئ غير المدروس والذي سيؤدي إلى تشريد الآلاف من العاملين في هذا القطاع .
وفي هذا الصدد ، قال النائب محمود شعبان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قرار منع دخول الدواجن الحية محافظات القاهرة والجيزة ليس له أساس من الصحة، مشيرًا أنهم أكبر محافظات مصر ، ولديهما الكثير من البائعين والمربين الذين يعملون في هذا المجال.
وتساءل شعبان في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" عن مصير اصحاب المحلات والمزارع داخل هذه المحافظات، مؤكدا أن قبل اغلاق المحلات وتنفيذ هذا القرار، يتم ايجاد نشاط عمل في هذا المجال يضمن لهم حقوقهم.
وطالب عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، الزراعة بإعادة مناقشة هذا الامر وإمعان النظر به مرة أخرى.
واختلف معه النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، والذي أكد أن قرار الزراعة، بمنع دخول الدواجن الحية لمحافظات القاهرة والجيزة يهدف بالدرجة الاولي الحفاظ علي صحة المواطن، كما أن اللجنة ستناقشه في القريب العاجل.
وأضاف ملك في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن الدخول سيقتصر علي الدواجن المبردة والمجمدة فقط، وذلك لتفادي انتشار امراض انفلونزا الطيور.
ومن جانبه قال النائب محمد سعد تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قرار الدكتورة مني نائب وزير الزراعة بمنع دخول الدواجن الحية محافظات الجيزة والقاهرة، كان يجب مناقشته قبل الإعلان عنه.
وأشار تمراز، في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" إلي أنه كان من الاهم معالجة العدوي واجراء الفحوصات وأخذ عينات من كافة المزارع ، والتعرف علي المزارع الحاملة للعدوة ومكافحتها وذلك للتحصين ضد مرض انفلونزا الطيور.
واكد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، ان من الضروري وقوف الحكومة بجانب العاملين بهذا القطاع، اثناء تنفيذ هذا القرار وتوفير فرص عمل لهم.
كما نوه ايضا الي مشكلة المزارع السمكية وارتفاع ايجارات المزاع من 1200 لــ 7200 جنيه ، فعلى الرغم من طبيعة عمل الصيادين الشاقة ،لا يعود ذلك بعائد مادي جيد عليهم.
بينما أشاد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بقرار وزارة الزراعة بتفعيل قانون تنظيم تبادل الدواجن بعد أن وجه الرئيس السيسي بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع،الذي صدر منذ 9 سنوات وتم تجميده بعد ثورة يناير.
وأكد مشهور على أهمية القانون في الارتقاء بمنظومة الانتاج الداجني في مصر، والحفاظ على صحة المواطنين من مرض أنفلونزا الطيور، وكذلك الحفاظ على البيئة من التلوث وحماية صناعة الدواجن كإحدى ركائز الاقتصاد الوطني ودعم الأمن الغذائي.
وأشار النائب إلى ضرورة تفعيل الكمائن الشرطية بالمحافظات وتواجد الأطباء البيطريين التابعين لمديريات الطب البيطري بهذه الكمائن للتأكد من مصاحبة سيارات نقل الطيور ومنتجاتها ومخلفاتها للتصريح الرسمي بخلوها من إنفلونزا الطيور من المجازر المخصصة لذلك، كما أكد على ضرورة الاهتمام بتوفير بديل لآلاف من محلات بيع الطيور الحية، ومساعدتها في التحول إلى بيع الدواجن المبردة والمجمدة من خلال شراء ثلاجات ومبردات.
الجدير بالذكر أن الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، أكدت أن الدواجن الحية لن تدخل إلى القاهرة والجيزة والدواجن التي ستدخل هي الدواجن المبردة أو المجمدة، وذلك في المرحلة الأولي.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc "، أن القانون كان معمولا به في عامي 2009 و2010 ثم توقف بعد 2011، وأن الوزارة ستوفر كافة الإمكانات لتغيير نشاط العاملين في مجال الدواجن إلى العمل بالدواجن المبردة والمجمدة، مؤكدة أن عدد المجازر كاف وتم إقامتها بملايين الجنيهات ولكنها تعمل بطاقة أقل من 10 % "
مشهور يشيد بقرار وزارة الزراعة لتفعيل قانون تنظيم تبادل الدواجن
سادت حالة من الجدل حول قرار وزارة الزراعة بمنع دخول الطيور الحية إلى القاهرة والجيزة، بهدف منع انتشار الأمراض ، حيث أكد برلمانيون أن هذا القرار يهدف للحفاظ علي صحة المواطنين من انتقال الأمراض وعلى رأسها انفلونزا الطيور ، بينما وصف آخرون منع دخول الدواجن القاهرة والجيزة بالقرار الخاطئ غير المدروس والذي سيؤدي إلى تشريد الآلاف من العاملين في هذا القطاع .
وفي هذا الصدد ، قال النائب محمود شعبان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قرار منع دخول الدواجن الحية محافظات القاهرة والجيزة ليس له أساس من الصحة، مشيرًا أنهم أكبر محافظات مصر ، ولديهما الكثير من البائعين والمربين الذين يعملون في هذا المجال.
وتساءل شعبان في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" عن مصير اصحاب المحلات والمزارع داخل هذه المحافظات، مؤكدا أن قبل اغلاق المحلات وتنفيذ هذا القرار، يتم ايجاد نشاط عمل في هذا المجال يضمن لهم حقوقهم.
وطالب عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، الزراعة بإعادة مناقشة هذا الامر وإمعان النظر به مرة أخرى.
واختلف معه النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، والذي أكد أن قرار الزراعة، بمنع دخول الدواجن الحية لمحافظات القاهرة والجيزة يهدف بالدرجة الاولي الحفاظ علي صحة المواطن، كما أن اللجنة ستناقشه في القريب العاجل.
وأضاف ملك في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن الدخول سيقتصر علي الدواجن المبردة والمجمدة فقط، وذلك لتفادي انتشار امراض انفلونزا الطيور.
ومن جانبه قال النائب محمد سعد تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قرار الدكتورة مني نائب وزير الزراعة بمنع دخول الدواجن الحية محافظات الجيزة والقاهرة، كان يجب مناقشته قبل الإعلان عنه.
وأشار تمراز، في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" إلي أنه كان من الاهم معالجة العدوي واجراء الفحوصات وأخذ عينات من كافة المزارع ، والتعرف علي المزارع الحاملة للعدوة ومكافحتها وذلك للتحصين ضد مرض انفلونزا الطيور.
واكد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، ان من الضروري وقوف الحكومة بجانب العاملين بهذا القطاع، اثناء تنفيذ هذا القرار وتوفير فرص عمل لهم.
كما نوه ايضا الي مشكلة المزارع السمكية وارتفاع ايجارات المزاع من 1200 لــ 7200 جنيه ، فعلى الرغم من طبيعة عمل الصيادين الشاقة ،لا يعود ذلك بعائد مادي جيد عليهم.
بينما أشاد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بقرار وزارة الزراعة بتفعيل قانون تنظيم تبادل الدواجن بعد أن وجه الرئيس السيسي بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع،الذي صدر منذ 9 سنوات وتم تجميده بعد ثورة يناير.
وأكد مشهور على أهمية القانون في الارتقاء بمنظومة الانتاج الداجني في مصر، والحفاظ على صحة المواطنين من مرض أنفلونزا الطيور، وكذلك الحفاظ على البيئة من التلوث وحماية صناعة الدواجن كإحدى ركائز الاقتصاد الوطني ودعم الأمن الغذائي.
وأشار النائب إلى ضرورة تفعيل الكمائن الشرطية بالمحافظات وتواجد الأطباء البيطريين التابعين لمديريات الطب البيطري بهذه الكمائن للتأكد من مصاحبة سيارات نقل الطيور ومنتجاتها ومخلفاتها للتصريح الرسمي بخلوها من إنفلونزا الطيور من المجازر المخصصة لذلك، كما أكد على ضرورة الاهتمام بتوفير بديل لآلاف من محلات بيع الطيور الحية، ومساعدتها في التحول إلى بيع الدواجن المبردة والمجمدة من خلال شراء ثلاجات ومبردات.
الجدير بالذكر أن الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، أكدت أن الدواجن الحية لن تدخل إلى القاهرة والجيزة والدواجن التي ستدخل هي الدواجن المبردة أو المجمدة، وذلك في المرحلة الأولي.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc "، أن القانون كان معمولا به في عامي 2009 و2010 ثم توقف بعد 2011، وأن الوزارة ستوفر كافة الإمكانات لتغيير نشاط العاملين في مجال الدواجن إلى العمل بالدواجن المبردة والمجمدة، مؤكدة أن عدد المجازر كاف وتم إقامتها بملايين الجنيهات ولكنها تعمل بطاقة أقل من 10 % "