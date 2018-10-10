رئيس النواب ينقل الصورة الحقيقية لمصر أمام الفرنسيين.. عبد العال يكشف جهود الدولة في مكافحة الإرهاب والإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.. ويؤكد: حققنا التوازن بين خطر الإرهاب واحترام حقوق الإنسان

عبد العال يدعو للتنسيق بين مجلسي النواب المصري والشيوخ الفرنسي في المحافل البرلمانية الدولية

مصر شريك هام واستراتيجي ونسعى إلى زيادة استثماراتنا بها

فيراند يدعو الشركات الفرنسية لزيادة استثماراتها بالمحروسة



شهدت زيارة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى فرنسا، لقاء كل من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، ورئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، وعدد من رموز الجالية المصرية، حيث تعد الزيارة الأولى له كرئيس لمجلس النواب، تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث حرص على تلبيتها؛ انطلاقا من الأهمية التي توليها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الحكومية والبرلمانية لتعزيز العلاقات مع الدولة الفرنسية بكافة مؤسساتها.



في اللقاء الأول أكد جيرارد لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى، أن مصر شريك هام واستراتيجي لفرنسا، ومثلت حرص الدولة الفرنسية على مد جسور التواصل وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين كما أن هناك العديد من القضايا والتحديات المشتركة التى تتطلب التنسيق والتعاون لمواجهتها، مشيرًا إلى أن فرنسا تسعى بالفعل إلى زيادة استثماراتها فى مصر، وتدعم جهود الدولة المصرية للاصلاح الاقتصادى وتعتبرها غير مسبوقة ومُبشرة.



كما كما أكد "لارشيه" فرنسا تعتبر الإرهاب خطرا يحيق بالجميع، ويتطلب تضافر الجهود بين الشركاء لمواجهته، مثمنًا جهود مصر فى محاربة الإرهاب وما نتج عنها من استقرار وأمن يشهد به الجميع.



وعقب المباحثات، وجَّه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، الدعوة للدكتور علي عبدالعال والوفد المرافق له، لعشاء عمل، ألقى خلاله كلمة ترحيبية بـ"عبد العال"، حيث أشاد بالحضارة المصرية القديمة، مكررًا مقولة جون فرانسوا شامبليون، العالم الفرنسي الذي فك رموز اللغة المصرية القديمة، "أنا كل شيء لمصر، ومصر كل شيء بالنسبة لي".



وفي الجانب الاقتصادي، أكد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، وجود العديد من الشركات الفرنسية في السوق المصرية، وعلى استعداد فرنسا لمزيد من الاستثمارات في البنية التحتية المصرية. وكذلك تطلعه إلى تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.



وأعرب عن ثقته في الدور الإيجابي الذي يمكن أن تقوم به جمعية الصداقة البرلمانية في هذا الشأن، مختتما كلمته بعبارة أن "من شرب من نهر النيل، فلابد أن يعود لمصر مرة أخرى، وتحيا كل من مصر وفرنسا".



من جانبه أكد عبدالعال حرصه على تلبية الدعوة؛ انطلاقًا من الأهمية التي توليها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الحكومية والبرلمانية لتعزيز العلاقات مع الدولة الفرنسية بكافة مؤسساتها، منوهًا إلى عمق العلاقات البرلمانية بين الدولتين، اللتين تعدان من الدول العريقة في التمثيل النيابي.



وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن العلاقات بين الدولتين قائمة على الاحترام المتبادل، والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يتوافق مع مكانة البلدين الكبيرين ودورهما الداعم للسلام.



وخلال اللقاء، بحث الدكتور عبدالعال مع جيرارد لارشيه سبل تطوير العلاقات مع مجلس الشيوخ الفرنسي على جميع المستويات، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة والفعاليات المشتركة، حيث دعا إلى المزيد من التنسيق بين المجلسين فى المحافل البرلمانية الدولية.



وحرصًا على نقل الصورة كاملة عن مصر لشركائها، تابع الدكتور عبدالعال مباحثاته باستعراض تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، وبالأخص جهود الدولة المصرية فى مكافحة الإرهاب، وجهود الإصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، حيث أكد أن مصر تسعى إلى تحقيق موازنة بين حاجتها للتعامل مع خطر الإرهاب والتطرف الديني في إطار من احترام لحقوق الإنسان



ونوَّه إلى أن ما تم تحقيقه من تقدم فى هذا السياق على أرض الواقع، والكُلفة التي تتكبّدها مصر نتيجة اضطراب الأوضاع في عدد من دول المنطقة، مؤكدا استعادة مصر لإستقرارها وإسهامها فى تحقيق استقرار المنطقة.



كما أشار عبدالعال إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادى والارتقاء ببيئة الأعمال والاستثمار وتدشين المشروعات التنموية العملاقة والتي أضحت محل تقدير من المؤسسات الدولية، وتُرجمت إلى مؤشرات أولية لتعافي الاقتصاد المصري مثل زيادة كلا من "الاحتياطي النقدي الأجنبي وتدفق الاستثمارات الأجنبية"، داعيًا الجانب الفرنسى إلى توجيه المزيد من الاستثمارات للسوق المصرى الواعد، خاصة المشروعات المصرية القومية الكبرى.



ونقل رئيس مجلس النواب إلى "لارشيه" حرص مصر على تذليل كافة العقبات أمام الشركات الفرنسية وتيسير تواجدها في أسواقها، كما دعا إلى عودة التدفق السياحي الفرنسي إلى مصر لسابق مستوياته المعهودة، للاستفادة من مناخ الأمن والاستقرار الحالى.



وعلى المستوى الإقليمي، تطرق الدكتور علي عبدالعال إلى مناقشة عدد من الأزمات القائمة في المنطقة، واحتل الوضع في ليبيا وضعا خاصا في حديثه، بالنظر إلى تأثر مصر الشديد بطبيعة الأوضاع في هذا البلد الذي تربطه بمصر حدود يتعدى طولها الألف كيلو متر.



وفي هذا السياق، أكد عبد العال على حرص مصر الشديد على تحقيق الاستقرار في الداخل الليبي وأن الدولة المصرية لا تألو جهدًا لتحقيق هذا الهدف، وطالب الجانب الفرنسي ببذل مزيد من الجهود من أجل العمل على استقرار الأوضاع الداخلية في ليبيا.



وفى اللقاء الثانى- مع ريتشارد فيراند رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، وذلك بمقر الجمعية- أكد علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن فرنسا شريك هام وحيوى لمصر، ودائمًا ما كان هناك تنسيق مشترك بين البلدين حول الكثير من القضايا، منوهًا إلى التحديات التى تواجهها مصر على الصعيد الداخلى والإقليمى من خطر الإرهاب، وجهود الاصلاح الاقتصادى، وتردى الأوضاع فى دول الجوار والمنطقة، والهجرة غير الشرعية واللاجئين، داعيا الى مزيد من التنسيق فى مواجهة هذه التحديات، والتى تقف مصر أمامها كحائط صد لتزود به عن دول أوروبا.



وهنأ عبد العال، ريتشارد فيراند، على انتخابه رئيسًا للجمعية الوطنية الفرنسية، مؤكدًا أن وجوده اليوم فى فرنسا إنما يأتى فى إطار الالتزام الواضح من البلدين بالدفع بعلاقتهما إلى المزيد من التطور.



وتابع ان زيارته تأتي فى إطار ما تتمتع به مصر وفرنسا من علاقات متميزة، تشهد منذ فترة الكثير من التقدم على المستوى الرسمي، مبديًا رغبته في العمل على المزيد من التطور لتلك العلاقات ولا سيما على المستوى البرلماني ودعم العلاقات بين برلمانى البلدين.



واستكمل عبدالعال حديثه بالإشارة إلى ما تحقق من نمو اقتصادى للسوق المصرى، والمؤشرات الاقتصادية الصاعدة التى نتجت عن برنامج الاصلاح الاقتصادى الطموح الذى تبنته الدولة المصرية وعازمة على استكماله، داعيًا إلى المزيد من انخراط فرنسا عبر آلياتها التنموية المختلفة في خطط التنمية المصرية في مختلف المجالات والمشروعات المصرية القومية الكبرى، وبما يتناسب مع المستوي المتميز للعلاقات السياسية والاستراتيجية التي تربطهما.



من ناحيته، أكد ريتشارد فيراند رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية أن فرنسا لها علاقات استراتيجية بمصر، قائمة على الاحترام المتبادل والايمان بمحورية الدور المصرى فى الشرق الأوسط والمنطقة، معربًا عن تقديره لكافة الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية فى إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية واللاجئين.



وأكد ريتشارد استمرار دعم الدولة الفرنسية لهذه الجهود بوصفها تمس دول المنطقة وأوروبا كافة، مشيرًا إلى أن زيارة عبدالعال إلى فرنسا جاءت فى الوقت المناسب لتعطي المزيد من الزخم للعلاقات الثنائية بين البلدين، كما أنها تعتبر فرصة هامة للحوار والتعاون بين الجانبين.



وأشاد بما تشهده مصر حاليًا من خطوات على طريق الاصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، التى جاءت بفضل توافر الإرادة للقيادة المصرية، وكذلك بما تشهده من استقرار داخلى، مؤكدًا أن منطقة الشرق الأوسط لن تشهد استقرار دون استقرار الأوضاع فى مصر.



وأوضح أن استقرار الداخل المصرى جاء فى ظل ظروف صعبة شهدتها المنطقة، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك توجه فرنسى نحو زيادة الاستثمارات فى مصر.



ودعا الشركات الفرنسية إلى السعى نحو زيادة استثماراتها فى مصر ودفعها بالاتجاه الصحيح.



في سياق آخر التقى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، عددا من رموز الجالية المصرية فى فرنسا، وذلك فى إطار الزيارة الرسمية له.



وخلال اللقاء، أكد الدكتور على عبدالعال دور أبناء مصر فى الخارج كسفراء فى البلدان التى يقيمون بها، فى ضوء اضطلاعهم بمسئولية نقل الصورة الحقيقية للأوضاع فى مصر، ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهد من أجل إيصال صوت مصر إلى العالم أجمع، مؤكدًا على دورهم المؤثر كأحد آليات القوى الناعمة المصرية في الخارج.



ونقل الدكتور عبد العال صورة عن تطورات الأوضاع الداخلية في مصر، خاصة ما يتعلق بالجهود الجارية لتحقيق طفرة في التنمية الاقتصادية، وأشار بشكل خاص إلى جهود تحسين مناخ الاستثمار الداخلي بمصر، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح المستثمرين امتيازات وتسهيلات عديدة لم تكن موجودة من قبل، كما تطرق إلى المشروعات الكبيرة التي يتم تنفيذها من أجل الارتقاء بالبنية التحتية المصرية.



وتناول اللقاء تبادل الآراء بشأن بعض التحديات التي يواجهها الوطن في المرحلة الحالية، حيث استمع الدكتور عبدالعال إلى رؤى رموز الجالية المصرية، الذين أعربوا عن سعادتهم وعميق امتنانهم واعتزازهم بمقابلته، معربين عن تقديرهم الكبير لحرصه على ذلك، والاستماع إلى شواغلهم.