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توك شو

الكومي عن ضبط هشام عشماوي: الباطل نهايته تحت أقدام المصريين

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:28 م
صدى البلد
توك شو
أعرب الرائد محمود عصام الكومي، الذى فقد ساقَيه وإحدى عينَيه في عملية إرهابية بسيناء، عن سعادته البالغة؛ بعد القبض على الإرهابي هشام عشماوي، قائلًا: "قررت أتصور وأنا واقف على صورة عشماوي، علشان أوصل للناس رسالة بأنه مهما كان الباطل صوته عاليًا؛ فنهايته تحت أقدام المصريين".

وأوضح "الكومي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن المصريين لديهم عقيدة بأنهم لن يتركوا مصر أبدًا رغم كل التحديات، مشيرًا إلى أنه كان يعمل ضابط مفرقعات في وزارة الداخلية، بإدارة الحماية المدنية بمحافظة الغربية، وطلب الانتداب للعمل في سيناء أكثر من مرة، وحين زادت نسبة استشهاد أبطال المفرقعات في سيناء، طلب مدير أمن شمال سيناء من وزير الداخلية دعم المديرية بضباط مفرقعات من أنحاء الجمهورية؛ للتعامل مع المتفجرات هناك.

وتابع البطل: "ضابط زميل لي طلب هو أيضًا الانتداب، وأجرينا وقتها قُرعة؛ علشان اللي يكسب يروح سيناء، وطلع من نصيبي الانتداب"، مؤكدًا أن سيناء أطهر بقعة في الأرض، وشرف لي أني عملت بها".

ونوه الكومي بأنه تعرض للإصابة في اليوم التاسع من الانتداب، الذي يعد يومًا فارقا جدًّا في حياته، مؤكدًا أنه لم يندم على ذهابه للعمل في سيناء.

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