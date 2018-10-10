مصر تشارك بفيلمين فى مهرجان دلهى السينمائى

تستعد العاصمة الهندية نيودلهي لاستقبال "مهرجان دلهي السينمائي" في دورته السابعة،من يوم 14 الى 18 اكتوبر .
ويشارك فى المهرجان 56 دولة ،وتم اختيار 199 فيلمًا.
ويشارك من مصر فيلمان وهما " مستكة وريحان " للمخرجة دينا عبد السلام ، والفيلم الثانى " فرصة تانية " للمخرج مهند دياب
ويشارك من الدول العربية اكثر من فيلم في قسم سينما الأفلام الوثائقية "شفشاون"، و"أصداء الأندلس" من المغرب، و"خياطة فلسطين" من الأردن، و"النساء في نزوي" من سلطنة عمان، و"زينب تكره الثلوج" من تونس، وفيما يخص سينما الأفلام الروائية "فان اموري"، و"قصص المارة عبر العراق"، و"رمال همسات" و"رمال الهامش" من تونس العربية، وبالنسبة لباقي الأفلام "اليس" من المغرب، و"قانون الحمل" تونس فرنسا، و"حذائي"، و"تحدي غراديفا" من العراق .
ويشارك فى المهرجان 56 دولة ،وتم اختيار 199 فيلمًا.
ويشارك من مصر فيلمان وهما " مستكة وريحان " للمخرجة دينا عبد السلام ، والفيلم الثانى " فرصة تانية " للمخرج مهند دياب
ويشارك من الدول العربية اكثر من فيلم في قسم سينما الأفلام الوثائقية "شفشاون"، و"أصداء الأندلس" من المغرب، و"خياطة فلسطين" من الأردن، و"النساء في نزوي" من سلطنة عمان، و"زينب تكره الثلوج" من تونس، وفيما يخص سينما الأفلام الروائية "فان اموري"، و"قصص المارة عبر العراق"، و"رمال همسات" و"رمال الهامش" من تونس العربية، وبالنسبة لباقي الأفلام "اليس" من المغرب، و"قانون الحمل" تونس فرنسا، و"حذائي"، و"تحدي غراديفا" من العراق .