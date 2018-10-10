مصر تشارك بفيلمين فى مهرجان دلهى السينمائى

تستعد العاصمة الهندية نيودلهي لاستقبال "مهرجان دلهي السينمائي" في دورته السابعة،من يوم 14 الى 18 اكتوبر .



ويشارك فى المهرجان 56 دولة ،وتم اختيار 199 فيلمًا.



ويشارك من مصر فيلمان وهما " مستكة وريحان " للمخرجة دينا عبد السلام ، والفيلم الثانى " فرصة تانية " للمخرج مهند دياب



ويشارك من الدول العربية اكثر من فيلم في قسم سينما الأفلام الوثائقية "‬شفشاون"، و"‬أصداء الأندلس" من المغرب، و"خياطة فلسطين" من الأردن، و"‬النساء في نزوي" من سلطنة عمان، و"زينب تكره الثلوج" من تونس، وفيما يخص سينما الأفلام الروائية "‬فان اموري"، و"‬قصص المارة عبر العراق"، و"‬رمال همسات" و"‬رمال الهامش" من تونس العربية، وبالنسبة لباقي الأفلام "‬اليس" من المغرب، و"‬قانون الحمل" تونس فرنسا، و"‬حذائي"، و"‬تحدي غراديفا" من العراق .

