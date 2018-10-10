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توك شو

خبير: الجماعات الإرهابية في ليبيا ستنهار بعد القبض على عشماوي

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:26 م
هشام عشماوى
هشام عشماوى
توك شو
قال اللواء محمد عبد الواحد خبير شؤون مكافحة الإرهاب، إن الجيش الليبي قام بدور في مكافحة الجماعات الإرهابية، لافتا أن الفترة المقبلة ستشهد انهيار لتلك الجماعات بعد سقوط الرأس المخطط الإرهابي هشام عشماوي.

وأضاف "عبد الواحد"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الغد"، أن عملية القبض علي الإرهابي هشام عشماوي تكلل جهود قوات مكافحة الإرهاب الليبية، مشيرا إلي أن الجيش الليبي قام بدور كبير خلال الفترة الماضية في ملاحقة العناصر الإرهابيىة.

وأوضح أن هناك بعض الجوانب يجب التركيز عليها، منها أنه يوجد جوازات سفر كثيرة مزورة يمتلكها العناصر الإرهابية، وهذا يؤكد علي وجود مؤسسات ودول داعمة لهم تساعدهم في الحصول علي هذه الجوازات.

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