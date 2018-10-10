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أحمد موسى يعرض كلمة الرئيس السيسي في قمة كريت الثلاثية.. فيديو

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:26 م
صدى البلد
البهى عمرو
قام الإعلامى أحمد موسى، بعرض كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان التي عقدت اليوم، وأوضح موسي أن القمة كانت ليوم واحد والرئيس عاد إلى أرض الوطن . 

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه، برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس قام بعقد أكثر من اتفاقية مع الجانب القبرصي واليوناني.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المحادثات خلال القمة الثلاثية السادسة بين مصر وقبرص واليونان تناولت كل الموضوعات الرئيسية التي تخص الدول الثلاث والمنطقة بأكملها، أن مصر أعطت أولوية خاصة لتطوير العلاقات بينهم في المجالات المختلفة خاصة التعاون في مجالات الطاقة.

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