أحمد موسى يعرض كلمة الرئيس السيسي في قمة كريت الثلاثية.. فيديو

قام الإعلامى أحمد موسى، بعرض كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان التي عقدت اليوم، وأوضح موسي أن القمة كانت ليوم واحد والرئيس عاد إلى أرض الوطن .





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه، برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس قام بعقد أكثر من اتفاقية مع الجانب القبرصي واليوناني.



