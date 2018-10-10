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أخبار العالم

معرض فرانكفورت يتصدر الأكثر تداولا بالإمارات في يومه الثالث

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:43 م
صدى البلد
مريم صليب
يعد معرض فرانكفورت الدولي من المعارض المهمة وذلك لما يقدمه من رؤية ثقافية واسعة لاسيما وإنه يعد ملتقى كبيرًا لكثير من المثقفين والباحثين المعنيين بأمور الثقافة بصفة عامة.

تصدر هاشتاج #معرض_فرانكفورت_الدولي_للكتاب قائمة التداول بقائمة تويتر بالإمارات العربية المتحدة بحيث وصل الهاشتاج للترتيب الرابع في قائمة الأكثر تداول في اليوم الثالث على التوالي للمعرض.

يذكر أن أكثر من 7100 عارض من 100 دولة يشاركون فى الدورة السبعين من معرض فرانكفورت للكتاب، وتعقد خلاله أكثر من 4000 فعالية وجلسة نقاشية وندوة حوارية مع كبار صناع النشر والكتاب المرموقين، وقد زار المعرض العام الماضى أكثر من 286 ألف زائر.
معرض فرانكفورت يتصدر الأكثر تداولا بالإمارات في يومه الثالث

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