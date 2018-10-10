القومي للترجمة يستعرض كتاب الوثائق الإسرائيلية عن حرب أكتوبر

يشهد المركز القومي للترجمة بمجمع الأوبرا ندوة عن كتاب الوثائق الإسرائيلية عن حرب أكتوبر بإشراف ومراجعة د إبراهيم البحراوي وذلك يوم الأربعاء 31 أكتوبر الجاري.



يتحدث في الندوة اللواء محمود طلحة عن وثيقة رئيس الأركان الإسرائيلي، اللواء وائل ربيع عن جانب من وثيقة رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية ، اللواء محمد عبد المقصود عن جانب آخر من نفس الوثيقة ، يديرها د أنور مغيث مدير المركز.

