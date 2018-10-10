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أخبار العالم

دولة أوروبية تمنع دخول الإيرانيين إلي أراضيها بدون تأشيرة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:28 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
أفاد مرسوم حكومي نشرته الجريدة الرسمية الصربية، اليوم الأربعاء، حظر دخول الايرانيين إلى أراضيها بدون تأشيرة بعد أكثر من عام على بدء العمل بهذا النظام بهدف تعزيز السياحة.

وجاء في المرسوم: "قررت حكومة جمهورية صربيا إنهاء العمل بقرارها السابق إلغاء التأشيرات... لمواطني إيران".

كان البلدان يتمتعان بعلاقات وطيدة حتى أوائل التسعينيات من القرن الماضي عندما انهارت يوغوسلافيا السابقة التي كانت صربيا جزءا منها، جراء الحرب. وفي أغسطس 2017، قررت بلجراد إلغاء التأشيرات للإيرانيين بهدف تعزيز السياحة وتحسين النمو والوصول إلى أسواق غير أوروبية.

وقالت السلطات الصربية إن عدد المهاجرين غير الشرعيين من إيران الذين يسافرون إلى صربيا ثم يحاولون العبور إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي زاد بشكل كبير هذا العام وفي العام الذي سبقه.

وفي كلمة أمام البرلمان اليوم الأربعاء حذر وزير الداخلية نيبويسا ستيفانوفيك من أن عددا من الإيرانيين يسيء استغلال الدخول بدون تأشيرة.

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