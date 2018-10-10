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فن

البدلة لـ تامر حسنى يقترب من 55 مليونا فى 7 أسابيع

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:32 م
صدى البلد
سمر سعد
حقق فيلم البدلة اجمالى ايرادات بعد 7 اسابيع وصلت الى 54 مليونا و928 الفا و729 جنيها .

فيلم "البدلة" من بطولة تامر حسنى وأكرم حسني وأمينة خليل ودلال عبد العزيز وطاهر أبو ليلة وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج ماندو العدل.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى حول أكرم (تامر حسني) الذي يتلقى دعوة لحضور حفلة تنكرية، فيقرر ارتداء زي الشرطة، ما يتسبب في وقوعه في أزمة لانتحاله صفة ضابط شرطة، في الوقت الذي يبحث فيه عن ملف معين، فتقع له العديد من المفارقات.

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