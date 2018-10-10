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أبو العلا: القمة الثلاثية في اليونان تهدف لمزيد من الاكتشافات البترولية

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:35 م
الدكتور رمضان أبو
الدكتور رمضان أبو العلا ، نائب رئيس جامعة فاروس بالاسكندرية
حسام الحارتي
علق الدكتور رمضان أبو العلا ، نائب رئيس جامعة فاروس بالاسكندرية، على انعقاد القمة المصرية القبرصية اليونانية، قائلا: "القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، نموذج يحتذى به عالميا".

وأضاف أبو العلا ، في تصريحات لبرنامج " اليوم " ، المذاع عبر فضائية " دي ام سي " ، أن هناك رسالة إيجابية من وراء اللقاء، لمزيد من الاكتشافات البترولية في البحر المتوسط، مؤكدا أن حقل ظهر الذي تم اكتشافه مؤخرا يوفر 3 مليارات دولار شهريا.

وأوضح نائب رئيس جامعة فاروس، أن الدولة المصرية أصبحت مركزا إقليميا للطاقة، ويجب الإسراع في توسيع الاستثمارات في إنتاج الغاز داخل الدولة.

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