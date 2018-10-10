أبو العلا: القمة الثلاثية في اليونان تهدف لمزيد من الاكتشافات البترولية

علق الدكتور رمضان أبو العلا ، نائب رئيس جامعة فاروس بالاسكندرية، على انعقاد القمة المصرية القبرصية اليونانية، قائلا: "القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، نموذج يحتذى به عالميا".



وأضاف أبو العلا ، في تصريحات لبرنامج " اليوم " ، المذاع عبر فضائية " دي ام سي " ، أن هناك رسالة إيجابية من وراء اللقاء، لمزيد من الاكتشافات البترولية في البحر المتوسط، مؤكدا أن حقل ظهر الذي تم اكتشافه مؤخرا يوفر 3 مليارات دولار شهريا.



وأوضح نائب رئيس جامعة فاروس، أن الدولة المصرية أصبحت مركزا إقليميا للطاقة، ويجب الإسراع في توسيع الاستثمارات في إنتاج الغاز داخل الدولة.