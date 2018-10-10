اقتراب إعصار لبان من سلطنة عمان ومخاوف من ازدياد شدته خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان أن العاصفة المدارية "لبان" تحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى، والذي يواصل تقدمه في بحر العرب باتجاه السواحل العمانية. وأهابت بالمواطنين اتخاذ الحذر الشديد والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجنب ارتياد البحر.



وقالت الهيئة في بيان لها نشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الإعصار من المحتمل تحوله إلى الدرجة الثانية في غضون 24 ساعة.



وأضاف البيان أنه من المتوقع أن تتأثر محافظتا ظفار والوسطى بالإعصار الذي سيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وتصحبه رياح قوية ابتداء من السبت.







