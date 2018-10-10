12 مشجعا فقط لنادى الترسانة خلال مواجهة الاهلى فى الكأس..فيديو

رصدت عدسة "صدى البلد"، تواجد جماهير الترسانه في ملعب السلام لمؤازرة الفريق أمام الاهلي ، بالمباراة التي جمعتهما في دور الـ32 بكأس مصر .
وشهدت المدرجات المخصصه لفريق الترسانه تواجدا بسيطا للجماهير لا يتعدى عددهم 12 شخصا.
وفاز الاهلي علي الترسانه بثلاثية مقابل هدفين عن طريق محمد شريف ، واحمد الشيخ ، بينما أحرز الشواكيش عن طريق هشام رجب ، عمر طارق.
وسيواجه الاهلي منافسه بيراميدز فى الدور الـ16 من كأس مصر.
وشهدت المدرجات المخصصه لفريق الترسانه تواجدا بسيطا للجماهير لا يتعدى عددهم 12 شخصا.
وفاز الاهلي علي الترسانه بثلاثية مقابل هدفين عن طريق محمد شريف ، واحمد الشيخ ، بينما أحرز الشواكيش عن طريق هشام رجب ، عمر طارق.
وسيواجه الاهلي منافسه بيراميدز فى الدور الـ16 من كأس مصر.