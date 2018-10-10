12 مشجعا فقط لنادى الترسانة خلال مواجهة الاهلى فى الكأس..فيديو

رصدت عدسة "صدى البلد"، تواجد جماهير الترسانه في ملعب السلام لمؤازرة الفريق أمام الاهلي ، بالمباراة التي جمعتهما في دور الـ32 بكأس مصر .



وشهدت المدرجات المخصصه لفريق الترسانه تواجدا بسيطا للجماهير لا يتعدى عددهم 12 شخصا.



وفاز الاهلي علي الترسانه بثلاثية مقابل هدفين عن طريق محمد شريف ، واحمد الشيخ ، بينما أحرز الشواكيش عن طريق هشام رجب ، عمر طارق.



وسيواجه الاهلي منافسه بيراميدز فى الدور الـ16 من كأس مصر.

