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رياضة

12 مشجعا فقط لنادى الترسانة خلال مواجهة الاهلى فى الكأس..فيديو

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:14 م
صدى البلد
حسن العمدة
رصدت عدسة "صدى البلد"، تواجد جماهير الترسانه في ملعب السلام لمؤازرة الفريق أمام الاهلي ، بالمباراة التي جمعتهما في دور الـ32 بكأس مصر .

وشهدت المدرجات المخصصه لفريق الترسانه تواجدا بسيطا للجماهير لا يتعدى عددهم 12 شخصا.

وفاز الاهلي علي الترسانه بثلاثية مقابل هدفين عن طريق محمد شريف ، واحمد الشيخ ، بينما أحرز الشواكيش عن طريق هشام رجب ، عمر طارق.

وسيواجه الاهلي منافسه بيراميدز فى الدور الـ16 من كأس مصر.

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