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أخبار البلد

رئيس شركة أول محمول مصري: هدفنا خلق مجتمع يهتم بصناعة الألعاب الإلكترونية

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 02:16 ص
صدى البلد
احمد عبد القوى
أعلنت الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو مصر" صاحبة العلامة التجارية لأول هاتف مُصنع في مصر عن رعايتها الرسمية لمهرجان انسومنيا للألعاب الإلكترونية كراعي للألعاب الرقمية والمقرر عقده في الفترة من 11-13 اكتوبر الحالي بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة والمقام تحت رعاية وحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وتأتي رعاية سيكو للمهرجان المقام على مساحة 11 ألف متر مربع وبمشاركة متوقعة لـ 20 ألف زائر لتشجيع الكوادر والعقول البشرية المصرية للتفكير والإبداع وبث روح المغامرة والمنافسة من خلال الاعتماد على هواتف سيكو Nile X والذي يعد أول هاتف محمول مُصنع في مصر ،حيث تقوم سيكو بتوزيع جوائز قيمة وعالية القيمة تتضمن 10 أجهزة محمول من أحدث تليفوناتها الذكية في مصر NILE X بالاضافة إلى 10 أجهزة تابلت من طراز EXPRESS 3 ، ويعد انسومنيا مصر مهرجان مخصص للألعاب على مدار ثلاثة أيام ويتكون من دورات تنافسية بجوائز نقدية وعينية، ومناطق لأحدث الألعاب و الأجهزة المتاحة في السوق، ويمكن أيضا للاعبين الاستمتاع بمنطقة الألعاب الكلاسيكية المشهورة، ألعاب الواقع الافتراضي، ألعاب الجوال، ومسرح رئيسي لبث المراحل النهائية للبطولات .

ويأتي هاتف "نايل X " المعروف بجودته وكفاءته بالألعاب الإلكترونية وبفضل مواصفاته وسرعته جعلته الخيار الأمثل لجميع اللاعبين ذلك لما يتميز به من شاشة 5.7 بوصة بدقة HD+ ومعالج ثماني النواة ميدياتيك 1.5 جيجا هرتز وبطارية سعة 2800 مللي أمبير يساعد عشاق الألعاب الإلكترونية على بث روح المغامرة بفضل الإمكانيات الهائلة للهاتف.

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