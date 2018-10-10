نصائح يجب اتباعها عند استخدام مصحح الحواجب

يعد استخدام مصحح الحواجب من أكثر الأدوات التي تستخدمها الفتيات بصورة مستمرة، ولا تعلم الكثير من هن كيفية استخدامه بصورة سليمة حتي لا يؤثر بصورة سلبية على الحاجبين.





فنصحت خبيرة التجميل والماكياج، رضوى طه، إن وضع مصحح الحواجب يجب أن يكون بمعايير محددة حتي لا يتسبب في سقوط شعر الحاجبين، وذلك من خلال الإمتناع نهائيا عن وضع مصحح الحواجب الأقلام لأنها تزيد من فرص سقوط شعر الحاجبين.



