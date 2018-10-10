الأهلى والترسانة.. شاهد رد فعل دكة المارد الأحمر عقب إحراز الأهداف بشباك الشواكيش

رصدت كاميرا "صدى البلد رد فعل باتريس كارتيرون مدرب الأهلي واللاعبين ، عقب إحراز أهداف الاحمر فى مرمى الترسانة بالمباراة التي جمعتهما في دور الـ32 بكأس مصر.



وفاز الأهلي علي الترسانة بثلاثية مقابل هدفين عن طريق محمد شريف هدفين ، وأحمد الشيخ ، بينما أحرز الشواكيش عن طريق هشام رجب ، عمر طارق.



وسيواجه الأهلي منافسه بيراميدز فى الدور الـ16 من كأس مصر.

