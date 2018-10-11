تراب الماس يقترب من 31.5 مليون جنيه بعد 8 أسابيع عرضا

حقق فيلم "تراب الماس"، إجمالي إيرادات بلغت 31 مليونًا و436 ألفًا و262 جنيهًا بعد 8 أسابيع.





فيلم "تراب الماس" من بطولة آسر ياسين ومنة شلبى وماجد الكدوانى وشيرين رضا وإياد نصار وبيومى فؤاد وعزت العلايلى وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.



