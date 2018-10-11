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فن

تراب الماس يقترب من 31.5 مليون جنيه بعد 8 أسابيع عرضا

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
سمر سعد
حقق فيلم "تراب الماس"، إجمالي إيرادات بلغت 31 مليونًا و436 ألفًا و262 جنيهًا بعد 8 أسابيع.

فيلم "تراب الماس" من بطولة آسر ياسين ومنة شلبى وماجد الكدوانى وشيرين رضا وإياد نصار وبيومى فؤاد وعزت العلايلى وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد. 

تدور أحداث الفيلم فى إطار تشويقي حول طه حسين الزهار شاب يعمل في إحدى الصيدليات، ويعيش مع والده القعيد الذي كان يعمل مدرسًا للتاريخ، وفي يوم من اﻷيام يعود طه من عمله ليكتشف مقتل والده في ظروف غامضة، ومع الوقت يكتشف طه أسرارا مظلمة لم يعلمها من قبل عن حياة والده من خلال مذكراته التي خلفها وراءه، ما يفتح أمام طه عالمًا كبيرًا من الفساد والجريمة لم يعلم بوجوده.

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