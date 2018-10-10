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رياضة

الأهلي والترسانة ..للحزن يخيم على الشواكيش وفرحة حمراء بعد الصعود لدور الـ 16..فيديو

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:16 م
صدى البلد
حسن العمدة
رصدت عدسة "صدى البلد" ، فرحة لاعبي فريق الاهلي وكارتيرون بعد المباراة الترسانة التي جمعت الفريقين علي ملعب السلام في دور الـ32 بكأس مصر.

وظهر الحزن علي الجهاز الفني لنادي الترسانه واللاعبين بعد الخروج من الكأس فى الدقائق الاخيرة امام النادي الاهلي.

وفاز الاهلي علي الترسانه بثلاثية مقابل هدفين عن طريق محمد شريف ، واحمد الشيخ ، بينما أحرز الشواكيش عن طريق هشام رجب ، عمر طارق.

وسيواجه الاهلي منافسه بيراميدز فى الدور الـ16 من كأس مصر.

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