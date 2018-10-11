3 ملايين و33 ألف جنيه إيرادات سوق الجمعة

حقق فيلم "سوق الجمعة"، إيرادات وصلت إلى 3 ملايين و32 ألفا و286 جنيها بعد 7 أسابيع عرض.





"سوق الجمعة" ينتمى لنوعية أفلام اليوم الواحد، الذي تدور أحداثه حول عالم سوق الجمعة والأسر التى تسكن فى هذه السوق والوافدين إليها والتجار وحياتهم الاجتماعية، وما يحدث من مفارقات طوال هذا اليوم، وتنتج عنها الكوميديا ضمن الأحداث.



