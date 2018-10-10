المركز الوطني الأمريكي : الإعصار مايكل يضرب فلوريدا

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن الإعصار مايكل ضرب اليابسة عند الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي شمال غرب منطقة مكسيكو بيتش بولاية فلوريدا.



وذكر المركز في آخر تحديثاته ، وفقا لقناة (الحرة )الأمريكية ، مساء اليوم ، أن الإعصار، وهو الآن ضمن الفئة الرابعة، يحتمل أن يكون كارثيا وأن سرعة رياحه تبلغ نحو 250 كيلومترا في الساعة.



كان حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت قد وصف الإعصار مايكل الذي تتأهب الولاية لدخوله بعد ساعات ، في وقت سابق اليوم ، بأنه أسوأ عاصفة تشهدها منطقة شمال غرب الولاية خلال قرن من الزمان، محذرا من أن التجمعات السكنية على طول ساحل الولاية ستشهد دمارا لا يمكن تخيله.