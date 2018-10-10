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حوادث

أمن القليوبية تسدد مصروفات 380 طالبا تفعيلا لمبادرة كلنا واحد

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:14 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
عقد مساعد مدير أمن القليوبية لفرقة بنها نيابة عن مدير الأمن ووفد من ضباط العلاقات العامة وحقوق الإنسان بمديرية الأمن لقاء مع طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ووفدا من قيادات المديرية بحضور عادل عطية مدير عام التعليم العام مدير إدارة الأمن بالمديرية ومسئولى التوجيه العام للتربية الإجتماعية في إطار تفعيل الشراكة الحقيقية بين الأجهزة التعليمية والأمنية.

وقام مساعد مدير الأمن وقيادات وزارة الداخلية بتسليم مبلغ 37 ألفا و910 جنيهات من تبرعات الضباط بمديرية أمن القليوبية لصالح سداد المصروفات الدراسية ل 380 طالبا من الطلاب الغير قادرين على سدادها.

تضمنت المبادرة دفع المصروفات لـ 195 طالبا بإدارة بنها التعليمية بالتعليم الإبتدائى والثانوى الفنى والثانوى العام بواقع مبلغ 19050 جنيها و 69 طالبا بإدارة الخانكة بمراحل الإبتدائى والإعدادى والثانوى العام والفنى بمبلغ 6955 جنيها و69 طالبا بإدارة شرق شبرا الخيمة بمبلغ 7100 جنيه 47 طالبا بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية بمبلغ 4805 جنيهات.

من جانبه وجه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الشكر لوزير الداخلية ومدير أمن القليوبية وجهاز الشرطة المصرى الوطنى على مبادرته الإيجابية التى تعبر عن عميق انتمائهم للوطن وارتباطهم بكافة أطيافه المجتمعية.

وأكد أن تلك المبادرات تنعكس بإيجابية على روح الانتماء والترابط الوطنى فى المجتمع المصرى وخاصة وانها تتزامن مع ذكرى نصر اكتوبر المجيد.

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