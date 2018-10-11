بعد اتفاق اليونان وقبرص على إنشاء منتدى غاز الشرق الأوسط بالقاهرة.. خبراء: قوة مصر بقطاع الغاز باتت تتجلى لكل العالم.. ولدينا بنية تحتية مؤهلة وفريدة بين دول المنطقة

بعد اتفاق إنشاء منتدى غاز الشرق الأوسط بالقاهرة:

أبوالعلا: قوة مصر بقطاع الغاز باتت تتجلى لكل العالم خبير: لدينا بنية تحتية مؤهلة وفريدة بين دول المنطقة فهمي: مصر تعود إلى مكانتها الإقليمية بعد غياب





قال اقتصاديون إن اتفاق زعماء قبرص واليونان بحضور الرئيس السيسي على إنشاء منتدى غاز الشرق الأوسط بالقاهرة، يعكس أهمية مصر ومكانتها.. مؤكدين أن اكتشافات الغاز الأخيرة والإصلاحات الاقتصادية وتحسين البنية التحتية على ساحل البحر المتوسط أهل مصر لتكون مركزا عالميا للطاقة.





من جانبه، أكد الدكتور رمضان أبوالعلا، خبير البترول، أنه منذ عام 2006 وهناك مقترح بإنشاء سوق مشتركة للغاز الطبيعي، وذلك أسوة بمنظمة "أوبك" للنفط، بغرض التحكم وتسعير منتجات الغاز، ولكن الفكرة لم تنجح حتى الآن.





وأضاف "أبوالعلا": في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه تم إنشاء منتدى الدول المصدرة للغاز، وكان ذلك في نوفمبر 2017، ورغم أن مصر لم تكن من الدول المصدرة حينها، إلا أنه تمت دعوتها، نظرا لمعرفة الدول القائمين على المنتدى بقيمة مصر، وأن في المستقبل القريب ستكون مصر من تلك الدول.





وأوضح الخبير، أن مصر الآن أيضا تنشئ عبر أراضيها منتدى غاز شرق المتوسط، الأمر الذي يعكس قيمة وقوة مصر إقليميًا، ويشدد على تواجدنا القوي على الساحة، والدور الذي أصبحنا نلعبه بالمنطقة ككل.





وأكد أن توافق زعماء مصر واليونان وقبرص على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، يكون مقره القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور بشرق المتوسط، هو اختيار طبيعي، وله أهمية معنوية كبيرة لنا.





وأضاف "أبوالعلا، أن الأمر لن يضيف قوة لمصر في مجال الغاز، لان مصر بالفعل قوية جدا على ساحة البحر المتوسط، لما تمتلكه من بنية تحتية، وقدرة ليست متواجدة لدى غيرنا من البلاد بالسماح بمرور وتصدير غاز المتوسط لأوروبا.





وقال الدكتور صلاح فهمي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تعود إلى مكانتها الإقليمية بعد غياب، مشيرا إلى أن تاريخ مصر زاخر بالأحداث والمواقف الدولية التي تؤكد مكانة القاهرة في المنطقة.. مشيرا إلى أن اكتشافات الغاز الأخيرة ستعزز من قدرة الاقتصاد الوطني.





وأضاف فهمي، لـ صدى البلد، أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية الجريئة التي عززت من مكانة اقتصادها بين الدول.





وعُقدت القمة السادسة لآلية التعاون الثلاثي اليوم بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس القبرصي "نيكوس انستسيادس"، ورئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تسيبراس" في جزيرة كريت في اليونان.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن فعاليات القمة بدأت بجلسة مباحثات بين السيد الرئيس والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني، تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفود الدول الثلاث، حيث أشاد السيد الرئيس بدورية اجتماعات آلية التعاون الثلاثي بما تعكسه من عمق العلاقات بين الدول الثلاث وحرصها على مواصلة ترسيخ أطر التعاون القائمة وتعزيزها لتضم المزيد من المجالات الإضافية، وفي ذلك الإطار اتفق زعماء مصر وقبرص واليونان على إنشاء سكرتارية تنفيذية للآلية مقرها قبرص، بهدف التنسيق ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها.





كما توافق الزعماء على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، يكون مقره القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور بشرق المتوسط، بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة، ويسرّع من عملية الاستفادة من الاحتياطيات الحالية والمستقبلية من الغاز بتلك الدول.





كما تناولت المباحثات الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون الثلاثي التي تم الاتفاق عليها في مختلف المجالات، حيث ثمن الزعماء الجهود المبذولة للارتقاء بمستويات التعاون في هذا الصدد، مؤكدين أهمية تلك المشروعات في تلبية طموحات شعوب الدول الثلاث. وفي ذات السياق؛ تناولت المباحثات استكشاف الفرص المتوفرة لتعزيز التنسيق المشترك في شتى القطاعات بين الدول الثلاث، بما يساعد على دعم النهج القائم نحو تعزيز التقارب بين شعوب مصر وقبرص واليونان.



