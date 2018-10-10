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محافظات

زراعة المنوفية: خطة لتطوير الجمعيات الزراعية لخدمة الفلاح

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:16 م
الدكتور حمدي جامع
الدكتور حمدي جامع وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية
مروة فاضل
قال الدكتور حمدي جامع وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، أن هناك خطة لتطوير الجمعيات الزراعية علي مستوي المحافظة لخدمة الفلاح.

وأضاف، في تصريحات خاصة، أنه يوجد بالمحافظة نحو نحو 319 جمعية زراعية، موضحا أنه سيتم إحلال وتجديد المتهالك منها والآيل للسقوط بالطرق الشرعية ليكون لها مردود على الفلاحين.

وأشار، إلى أنهم يسعون الى تنشيط دور الجمعيات الزراعية من خلال توفير التقاوي الخاصة بالمحاصيل الصيفية والشتوية وعمل جمعية أم بكل مجموعة قرى لبيع المبيدات للتوفير على الفلاحين.

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