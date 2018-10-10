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محافظات

افتتاح أنشطة مراكز تنمية الإبداع لذوى الاحتياجات بقصر ثقافة دمياط

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:13 م
قصر ثقافة دمياط
قصر ثقافة دمياط
زينب الزغبي
شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حفل افتتاح أنشطة مراكز تنمية الابداع لذوى الاحتياجات الخاصة والذى تقيمه مديرية الشباب والرياضة بقصر ثقافة دمياط.

وافتتحت المحافظ معرض مراكز تنمية الابداع لذوى الاحتياجات الخاصة والذى يضم عددا من المشغولات اليدوية وأعمال الرسم على الخزف كما افتتحت معرض الفن التشكيلي "النيل يبوح للبحر ويكتب جوابا" المقام بقصر الثقافة.

كما تضمن الحفل السلام الجمهورى وتلاوة آيات من القرآن الكريم وكذلك عرض فيلم تسجيلى بإنجازات مكتب تنمية الابداع لذوى الاحتياجات الخاصة وعددا من الفقرات الفنية والغنائية قدمها المشاركين من ذوى الاحتياجات الخاصة.

واستمعت الدكتورة منال عوض الى كلمة أحد المشاركين من ذوى الاحتياجات الخاصة والتى تقدمت فيها بالشكر لها لدعمها هذا الحفل.

وعبرت المحافظ عن سعادتها البالغة لمشاركتها في هذه الاحتفالية متوجهة بالشكر الجزيل إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لدعمه الواضح من أجل تعزيز ممارسة الانشطة الثقافية والفنية والرياضية وتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة لتنمية مهاراتهم وتشجيعهم على الإبداع.
افتتاح أنشطة مراكز تنمية الإبداع لذوى الاحتياجات بقصر ثقافة دمياط
افتتاح أنشطة مراكز تنمية الإبداع لذوى الاحتياجات بقصر ثقافة دمياط
افتتاح أنشطة مراكز تنمية الإبداع لذوى الاحتياجات بقصر ثقافة دمياط
افتتاح أنشطة مراكز تنمية الإبداع لذوى الاحتياجات بقصر ثقافة دمياط
افتتاح أنشطة مراكز تنمية الإبداع لذوى الاحتياجات بقصر ثقافة دمياط

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