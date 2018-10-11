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ثقافة

انطلاق احتفالية ثلاثون عاما من الفن والإبداع بدار الأوبرا

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:32 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
انطلقت بدار الأوبرا المصرية مساء أمس، الأربعاء، احتفالية كبرى بعنوان (ثلاثون عامًا من الفن والإبداع) احتفالا بمرور 30 عاما على إنشاء الأوبرا ودخولها العقد الرابع، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم وعدد من المسئولين والسفراء والفنانين والشخصيات العامة.

وأضاءت كشافات المسرح الكبير سماء القاهرة احتفالا بعيد ميلاد الأوبرا، وعرض بالبروجكتور على جدران المسرح إبداعات الأوبرا خلال الثلاثة عقود الماضية.

وبدأت الاحتفالات بفعاليات في ساحات الأوبرا الخارجية حيث أقيمت مسارح صغيرة بجوار تماثيل كوكب الشرق أم كلثوم، والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وموسيقار الاأجيال محمد عبد الوهاب والموسيقار العالمي تشايكوفسكي.. وعزفت مقاطع من أجمل أعمالهم الفنية على كل مسرح.

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