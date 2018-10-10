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حوادث

العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 11:47 م
صدى البلد
أحمد مهدى - اشرف العمدة
واصلت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيات حزب الله اللبنانية، بمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وقال الشاهد حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق عقب 25 يناير، أبلغت حسن عبدالرحمن شخصيًا باعتقال كافة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية المشتركة في تظاهرات جمعة الغضب، وتم ضبط قرابة الثلاثين قياديا منهم، حيث تم احتجازهم في مديرية أمن أكتوبر حينها، ومن ثم تم نقلهم لسجون النطرون وغيرها، واعتقل حينها معهم عناصر حماس وعناصر البدو الذين كان لهم أحد الأدوار الهامة في الأحداث من بداية 28 يناير.

وأضاف "العادلي"، أن عناصر حركة حماس استعانت بعناصر البدو في عملية التسلل وتزويدهم بالأسلحة والذخائر، وعمليات الرصد وتدبير وسائل الانتقال واللوادر لإقتحام السجون، وليس كل بدوي شريك في هذه المؤامرة، وإنما بينهم عناصر انقلبت إلي عناصر إرهابية خطيرة، كانت تساعد العناصر الاخري في العمليات الارهابية التي تم القضاء عليه في 1998، وبعض العمليات التي تمت عقب ذلك.

وأشار العادلي،إلى أن الاتفاق كان ان تقوم العناصر البدوية علي تهريب العناصر ومساعدتهم في تنفيذ مخططهم، ويوم 28 يناير "جمعة الغضب" وفي ضوء التحريض الشديد لدفع المواطنين للخروج تحت شعار "التظاهرات السلمية"، وهي ليست ثورة وإنما مؤامرة، مشيرا إلي أنه لا توجد ثورة تقوم بتخطيط اجنبي، وعقب الساعة 12 ظهرًا أخذ الشارع الشكل العنيف الشرس لتحقيق الأهداف، والذي كان علي رأسه هو عمليتان أولهما ضرب جهاز الشرطة، والثانية اقتحام السجون لتهريب العناصر.

يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو
العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو

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