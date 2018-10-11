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أخبار البلد

نقيب الصحفيين: محافظ أسيوط نموذج للتعاون البناء بين السلطة التنفيذية والصحافة

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 02:26 ص
عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة
أ ش أ
أكد عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين، دور الصحافة والإعلام في التعاون مع الجهات التنفيذية لتحقيق التنمية، مشيدا بمجهودات اللواء جمال نور الدين منذ توليه محافظا لأسيوط وتعاونه البناء مع المؤسسات الصحفية والصحفيين.

جاء ذلك خلال لقائه مع اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط أمس، الأربعاء، بديوان عام المحافظة، والذي أعقبه لقاء موسع مع النقيب وجموع الصحفيين بمحافظات أسيوط وسوهاج والمنيا والوادي الجديد بنادي أسيوط الرياضي، على هامش زيارته للمحافظة التي بدأها بزيارة جامعة أسيوط لحضور وقائع ندوة "دور الإعلام في حرب أكتوبر 1973 وفي المرحلة الراهنة " التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع مؤسسة الأهرام، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أهمية العمل الصحفي والإعلامي في نشر الحقائق بعد الرجوع للمصدر وتحمل المسئولية ومد الجسور والانفتاح بين الجهاز التنفيذي والمؤسسات الصحفية وتدعيم قنوات الاتصال من واقع الإحساس بالمسئولية معلنا مخاطبة محافظ أسيوط لتخصيص قطعة أرض لإقامة نادى للصحفيين بالمحافظة لخدمة الصحفيين والإعلاميين واسرهم ومتنفسا لهم.

بدوره، قال المحافظ إن العلاقة بين الجهاز التنفيذي والصحفي تتمثل في كشف الأخطاء والوقوف على السلبيات والمشكلات، معلنا دعمه الكامل للصحفيين والإعلاميين في أداء رسالتهم الصحفية وتفعيل دورهم الصحفي الوطني في خدمة المجتمع والدفاع عن حقوقه وواجباته.

وأشاد بدور جامعة أسيوط كأحد أعرق الجامعات المصرية، لافتا إلى التعاون البناء والمثمر بين المحافظة وجامعتي الأزهر وأسيوط والمنطقة الجنوبية العسكرية في التبادل العلمي للخبرات والاستشارات الهندسية وفي ملفات النظافة وتجميل وتطوير ميادين المحافظة وفتح الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين بالمجان.

ولفت إلى نتائج زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لأسيوط واتخاذ إجراءات نقل مصنع السماد العضوي إلى المنطقة بجوار المطار القديم حفاظا على صحة المواطنين، فضلا عن دراسة نقل مبنى القومسيون الطبي إلى مدينة أسيوط الجديدة واستخدام التروسيكلات في توزيع المواد الغذائية المدعمة على المواطنين بالقرى والنجوع بأسعار مخفضة وتطوير القطاع الصحي بالمحافظة.

وسلم محافظ أسيوط الدرع التذكاري لنقيب الصحفيين تقديرا لدوره في النهوض بنقابة الصحفيين ودعم المنظومة الصحفية والإعلامية في مصر والخدمات المقدمة للصحفيين.

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