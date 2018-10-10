ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

العادلي: جميع رؤساء التنظيمات الدينية أصولها جماعة الإخوان.. فيديو وصور

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 11:42 م
صدى البلد
أحمد مهدى - اشرف العمدة
واصلت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيات حزب الله اللبنانية، بمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وقال الشاهد حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، 90% من القيادات الفلسطينية كانت من أصول جماعة الإخوان المسلمين وقياداتها، وجميع رؤساء التنظيمات الدينية والإسلامية أصولها جماعة الإخوان المسلمين، وأن كافة عناصر الإخوان في مصر في حاجة للتنظيم الدولي والعكس صحيح.

يُذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقًا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد.
العادلي: جميع رؤساء التنظيمات الدينية أصولها جماعة الإخوان.. فيديو وصور
العادلي: جميع رؤساء التنظيمات الدينية أصولها جماعة الإخوان.. فيديو وصور
العادلي: جميع رؤساء التنظيمات الدينية أصولها جماعة الإخوان.. فيديو وصور
العادلي: جميع رؤساء التنظيمات الدينية أصولها جماعة الإخوان.. فيديو وصور
العادلي: جميع رؤساء التنظيمات الدينية أصولها جماعة الإخوان.. فيديو وصور
العادلي: جميع رؤساء التنظيمات الدينية أصولها جماعة الإخوان.. فيديو وصور
العادلي: جميع رؤساء التنظيمات الدينية أصولها جماعة الإخوان.. فيديو وصور
العادلي: جميع رؤساء التنظيمات الدينية أصولها جماعة الإخوان.. فيديو وصور
العادلي: جميع رؤساء التنظيمات الدينية أصولها جماعة الإخوان.. فيديو وصور
العادلي: جميع رؤساء التنظيمات الدينية أصولها جماعة الإخوان.. فيديو وصور
العادلي: جميع رؤساء التنظيمات الدينية أصولها جماعة الإخوان.. فيديو وصور
العادلي: جميع رؤساء التنظيمات الدينية أصولها جماعة الإخوان.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

الإصلاح الإداري تتوصل إلى بديل جديد لتقليص ساعات العمل بالحكومة

زواج أول أميرة بريطانية من ورثة التاج الملكى خلال 45 عاما.. فيديو

العادلي يكشف عن دور البدو في اقتحام الحدود إبان ثورة يناير .. فيديو

واشنطن تكشف حقيقة رصد اتصالات لمسئولين سعوديين للإيقاع بـ جمال خاشقجي

متحدث الجيش الليبى يكشف علاقة هشام عشماوي بالإرهابيين بمصر وتركيا

العادلي منفعلا أثناء شهادته فى اقتحام السجون.. اللى ماتوا فى يناير رجالتى

أشهر شائعات موت المشاهير.. آخرها سمير غانم

الخدمات البيطرية تكشف حقيقة قرار حظر تداول الطيور الحية

الجيش الليبي: الإرهابي هشام عشماوي يخضع للتحقيق وسيدفع ثمن جرائمه

محمد الباز يكشف دور زوج شقيقة هشام عشماوى فى تنفيذ العمليات الإرهابية

أحمد موسى: يعرض شهادة حبيب العادلي بالفيديو في قضية اقتحام الحدود الشرقية

إحالة يوسف والي و5 آخرين للجنايات في قضية فساد وزارة الزراعة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة جمال مصر توضح لـ صدى البلد علاقتها بالتمثيل .. وتكشف عن عملها قبل المسابقة.. وتوجه رسالة لريم البارودي

السياحة الكازاخية في شرم الشيخ.. سوق جديد واعد بدأ بـ 5 آلاف زائر حتى وصل في 2018 إلى 120 ألفا.. صور

25 صورة تكشف أناقة نيللى مقدسي فى عيد ميلادها

إطلالات المشاهير على السجادة الحمراء في حفل American Music Awards.. صور

الآثار تشيد بجهود الخارجية في استرداد غطاء تابوت أثري من الكويت.. صور

فيديو

طرح برومو مسلسل Chilling Adventures of Sabrina .. فيديو
طارق فهمى يوضح تطور علاقات مصر الخارجية من خلال محورين.. فيديو
ابنة رفعت المحجوب تكشف تفاصيل ليلة اغتيال والدها.. فيديو
حبيب العادلي: كتائب القسام قذفوا نقاط الحدود بالآر بي جي لتسهيل دخول عناصر حماس
ابنة رفعت المحجوب تكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال والدها عام 1990.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟