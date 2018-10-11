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ثقافة

محاضرات وعرض موسيقى احتفالا بنصر أكتوبر بالشرقية

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 06:25 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة من الأنشطة المتنوعة بمواقع فرع ثقافة الشرقية ففي مكتبة صفط زريق أقيمت ندوة بعنوان "الوسائل المناسبة لتنظيم الأسرة" ألقتها روحية لطفي مديرة المكتبة سابقا وتحدثت فيها عن مفهوم تنظيم الأسرة وهو إعطاء كل من الزوج والزوجة فترة زمنية من أجل ترتيب أوضاع الأسرة المعيشية وتحديد أولوياتها، وأهم أنواع وسائل تنظيم الأسرة ودور الوحدات الصحية في عملية تنظيم الأسرة وهي التوجيه والإرشاد والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة علي الفرد والمجتمع.

كما ناقش بيت ثقافة شنبارة الميمونة "كتاب حرب الثلاثين سنة أكتوبر 73" تأليف محمد حسنين هيكل تناولت الندوة عدة عناصر أهمها الحروب التى خاضتها مصر واتجاهات مصر قبل الحرب، والدروس المستفادة من حرب أكتوبر وأهمية عنصر المفاجأة على المستوى الإستراتيجي فقدت إسرائيل بسببه عنصر الثقة فى كل شيء وتحقيق السيادة الجوية، و كفاءة المقاتل العربي، وتطبيق الحرب فى حياتنا اليومية.

وفي قصر ثقافة العاشر من رمضان تم تنفيذ ورشة فنية لعمل أشكال فنية من خامات البيئة لعمل ورد صناعي من خامات البيئة وإعادة تدويرها واستخدام ملاعق بلاستيك وورق ملون ولاصق والمقص والقلم والمسطرة والاستيكه وألوان الفلوماستر.

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