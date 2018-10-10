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محافظات

زراعة القليوبية: استعدادات مكثفة لتطبيق الكارت الذكى للمزارعين

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:12 م
الكارت الذكى للمزارعين
الكارت الذكى للمزارعين
إبراهيم الهوارى
استعدت مديرية الزراعة بالقليوبية لقرار تطبيق الكارت الذكى على المزارعين وقال الدكتور عصام ياسين وكيل وزارة الزراعة أنه سيتم عقد اجتماع مع مديرى الإدارات الزراعة والجمعيات بالمدن والقرى لمناقشة تطبيق قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن إصدار كارت ذكى لكافة المزارعين بالمحافظة للحفاظ على حقوقهم.

وأشار وكيل الوزارة الى أنه تم تشكيل 11 لجنة فرعية بالإدارات الزراعية بالإضافة إلى لجنة رئيسية بالمديرية لإنجاز تطبيق الكارت الذكى دون تأخير وحل كافة المعوقات والمشكلات التى تواجه عمليات التنفيذ بما يضمن حقوق المزارع وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إعداد 50% من بيانات المزارعين من أصحاب الحيازة الزراعية لإصدار الكارت الذكى المميكن الذى يضمن وصول الدعم والأسمدة إلى مستحقيه إلى جانب ضمان الصرف بطريقة منتظمة بعيدًا عن التلاعب لتوفير بيئة خصبة للمزارع للعمل فى مهنة الزراعة من خلال توفير كافة احتياجاته للعمل على راحته.

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