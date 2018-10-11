قصور الثقافة تصدر كتاب وقائع ووثائق لم يذكرها التاريخ

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب وقائع ووثائق لم يذكرها التاريخ.. مسرح الثقافة الجماهيرية للكاتب جمال عبد المطلب منصور وذلك ضمن سلسلة إصدارات خاصة برئاسة تحرير الدكتور أحمد عواض، يحتوى هذا الكتاب على صفحات من الحركة المسرحية المصرية، لم تنل نصيبها من التوثيق رغم ما لها من أهمية.. إذ لا شيء يبدأ من الصفر سواء كان تراثًا أو حداثة.
وباعتبار أن المسرح من أقدر الروافد المؤثرة في البناء الفكري والنفسي في العصر الحديث، واللازمة للتنمية والارتقاء ليصبح الإنسان مواكًبا لاكتشافات عصره من خلال نسقٍ إبداعي يعبر عن الحياة الديناميكية للفرد تعبيرًا ينطوي على صياغة الوجدان أيضًا في شعور جمالي أرحب من الواقع ذاته.