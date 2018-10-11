قصور الثقافة تصدر كتاب وقائع ووثائق لم يذكرها التاريخ

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب وقائع ووثائق لم يذكرها التاريخ.. مسرح الثقافة الجماهيرية للكاتب جمال عبد المطلب منصور وذلك ضمن سلسلة إصدارات خاصة برئاسة تحرير الدكتور أحمد عواض، يحتوى هذا الكتاب على صفحات من الحركة المسرحية المصرية، لم تنل نصيبها من التوثيق رغم ما لها من أهمية.. إذ لا شيء يبدأ من الصفر سواء كان تراثًا أو حداثة.



