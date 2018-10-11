محمود الدفراوي: 6 ملايين جنيه إيرادات الأفلام هذا الأسبوع

قال الموزع محمود الدفراوي، إن الأفلام المعروضة حاليا فى دور العرض حققت هذا الأسبوع 6 ملايين جنيه.





وينافس فى دور العرض السينمائى 9 أفلام:





1- "البدلة" للمخرج ماندو العدل وبطولة تامر حسنى.





2- "الديزل" للمخرج كريم السبكي وبطولة محمد رمضان.





3- "بنى آدم" للمخرج أحمد نادر جلال وبطولة يوسف الشريف.





4- "الكويسين" للمخرج أحمد الجندي وبطولة أحمد فهمي.





5- "سوق الجمعة" للمخرج سامح عبد العزيز وبطولة عمرو عبد الجليل.





6- "بيكيا" للمخرج محمد حمدي وبطولة محمد رجب.





7- "تراب الماس" للمخرج مروان حامد وبطولة آسر ياسين ومنة شلبى.





8 - يوم الدين للمخرج أبوبكر شوقى.



