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فن

محمود الدفراوي: 6 ملايين جنيه إيرادات الأفلام هذا الأسبوع

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 07:17 ص
صدى البلد
سمر سعد
قال الموزع محمود الدفراوي، إن الأفلام المعروضة حاليا فى دور العرض حققت هذا الأسبوع 6 ملايين جنيه.

وينافس فى دور العرض السينمائى 9 أفلام:

1- "البدلة" للمخرج ماندو العدل وبطولة تامر حسنى.

2- "الديزل" للمخرج كريم السبكي وبطولة محمد رمضان.

3- "بنى آدم" للمخرج أحمد نادر جلال وبطولة يوسف الشريف.

4- "الكويسين" للمخرج أحمد الجندي وبطولة أحمد فهمي.

5- "سوق الجمعة" للمخرج سامح عبد العزيز وبطولة عمرو عبد الجليل.

6- "بيكيا" للمخرج محمد حمدي وبطولة محمد رجب.

7- "تراب الماس" للمخرج مروان حامد وبطولة آسر ياسين ومنة شلبى.

8 - يوم الدين للمخرج أبوبكر شوقى.

9 - عيار نارى للمخرج كريم الشناوى.

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