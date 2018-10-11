بعد قرار الزراعة بإنشاء لجنة فنية للنظر في طلبات تصدير الكلاب للخارج.. الفلاحين: خطر على المواطنين وتصديرها الحل الأمثل للقضاء على الكلاب الضالة

نقيب الفلاحين: أؤيد تصدير أي حيوان للخارج وعلى الزراعة جمع الكلاب الضالة

اتحاد الفلاحين: الكلاب الضالة خطر على المواطنين ويجب تصديرها

لا بد من من وجود تعاون بين الهيئات إذا تم تصدير الكلاب





قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة ستدرس أي طلبات تقدم لها لتصدير الكلاب إلى الخارج، مؤكدا أن هناك لجنة فنية من الوزارة مخصصة للنظر في طلبات التصدير للخارج سيتم عرض الأمر عليها وبناء على تقريرها سيتم تحديد الموافقة على طلب التصدير من عدمه.





وأضاف عبدالدايم لـ «صدى البلد»، أن الوزارة لا يوجد لديها أي مانع في استلام طلبات التصدير سواء للكلاب أو غيرها من الحيوانات، ولكن الموافقة على الطلب من عدمه يرجع لرأي اللجنة الفنية وتقريرها النهائي.





وكانت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أعلنت عن تقدمها بمقترح للاستفادة من الكلاب الضالة، وتصديرها لدول تأكلها مثل كوريا، وذلك بعد عمل برنامج غذائي محدد لها لمدة أسبوع على الأقل.





وأشارت عازر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن الكلاب الضالة في مصر لها كثير من الأضرار، حيث تسبب الأذى للمارة بالشوارع، وأحيانا تقوم بمهاجمتهم، موضحة أن انتشار هذه الظواهر كان يتطلب طريقة مثلى لحل المشكلة بدلا من الطرق التقليدية.





ورفضت وكيل حقوق الإنسان بالبرلمان، مقترحات بعض النواب بقتل الكلاب الضالة بالرصاص والسم أو إخصائهم، مؤكدة أن ذلك الأمر ضد الرفق بالحيوان كما أنه يؤدي إلى الانقراض.

فاستطلعت صدى البلد أراء عدد من قيادات نقابة الفلاحين للكشف عن التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.





في البداية أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أنه يؤيد أي قرار لتصدير أي حيوان، بما يؤدي إلى جلب عملة صعبة لمصر، مؤكدا أنه مع قرار تصدير الكلاب الضالة.





وأضاف أبو صدام، في تصريحات لـ صدى البلد أنه بتصدير الكلاب الضالة للخارج سيكون هناك اختفاء لسعار تلك الكلاب ومهاجمتها للمواطنين والتسبب بإصابات لهم.





وتابع نقيب عام الفلاحين أنه على وزارة الزراعة جمع تلك الكلاب الضالة والإستفادة منها بالتصدير- إذا أمكن- كون تلك الكلاب من الممكن أن تنقل الأمراض للإنسان.

كما أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين أنه يؤيد الإقتراح الذي تقدمت به النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب للاستفادة من الكلاب الضالة، وتصديرها لدول تأكلها مثل كوريا مؤكدا ان الكلاب الضالة تعتبر خطرا على المواطنين.





وأضاف فرج خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه لا بد من كشف وتحديد الهيئات التي سوف تتولى هذا الموضوع إذا تم تطبيقه سواء عن طريق وزارة الزراعة او الداخلية أو مديريات الطب البيطرى أو إذا تم التعاون بين تلك الهيئات.





وتابع رئيس إتحاد الفلاحين أن وزارة الزراعة خصصت لجنة فنية للموافقة على هذا الاقتراح من عدمه ولكن الموافقة على الطلب من عدمه يرجع لرأي اللجنة الفنية وتقريرها النهائي.



