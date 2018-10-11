ختام مشاهدات نوادي المسرح بكفر الشيخ

استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة مشاهدات عروض نوادي المسرح بالمركز الثقافي بفرع ثقافة كفر الشيخ بحضور لجنة المشاهدة المكونة من المخرج أحمد عبد الجليل والمخرج شريف صلاح الدين والدكتور طارق عمار، وشاهدت اللجنة عددا من العروض المسرحية المشاركة بالفرع، وأثنت اللجنة على تلك التجارب المسرحية والتنوع بين الأعمار المشاركة.



