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ثقافة

ختام مشاهدات نوادي المسرح بكفر الشيخ

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 08:15 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة مشاهدات عروض نوادي المسرح بالمركز الثقافي بفرع ثقافة كفر الشيخ بحضور لجنة المشاهدة المكونة من المخرج أحمد عبد الجليل والمخرج شريف صلاح الدين والدكتور طارق عمار، وشاهدت اللجنة عددا من العروض المسرحية المشاركة بالفرع، وأثنت اللجنة على تلك التجارب المسرحية والتنوع بين الأعمار المشاركة.

جدير بالذكر أن من تقدم للمشاركة فى تجارب نوادي المسرح لهذا العام خمسة أعمال مسرحية هي "الرؤيا" تأليف محمد عمارة وإخراج أحمد سلامة "انفصام" تأليف مصطفى حمدى ،إخراج محمد ابراهيم "المحاكمة" تأليف يسرى الجندى وإخراج محمود سمير، "المسار الأخير"، تأليف أحمد عمارة، إخراج أحمد مخيمر وعرض "بنت العمده والعريس" تأليف ناجى عبد الله وإخراج محمد الحديدى.

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