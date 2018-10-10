ابنة رفعت المحجوب تكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال والدها عام 1990.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان رفعت المحجوب، إن شهود العيان الذين كانوا فى موقع اغتيال والدها رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب السابق "الذى تم اغتياله في 12 أكتوبر 1990"، رسموا صورا لـ 5 شخصيات تبرز أنهم ليسوا مصريين.



وتابعت "المحجوب" خلال لقائها ببرنامج " 90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، بعد مرور 15 يوما من حادثة الاغتيال وجهت الاتهامات إلى الجماعات الإسلامية، وأن الجهات المسؤولة أبلغت الأسرة أن أعضاء الجماعة اعترفوا بتنفيذ عملية الاغتيال ولكن لم يكن المقصود بها رفعت المحجوب.



وأوضحت "المحجوب" أن محاكمة الجماعات الاسلامية استمرت لمدة عامين ولكن قاضى المحكمة قام بتبرئة المتهمين لأنه رأى أن الاعترافات كانت تحت التهديدات والتعذيب الذى ظهر على أجسامهم، متابعة أن القاضي قام آنذاك باستجواب وزير الداخلية قائلا له:" هل تعتقد أنه تم إغتيال رفعت المحجوب عن طريق الخطأ "؟، فكان جوابه لا.



يذكر أن المحجوب اغتيل فى 12 أكتوبر 1990 خلال عملية نفذها مسلحون في أعلى كوبري قصر النيل أثناء مرور موكبه أمام فندق سميراميس في القاهرة عندما أطلق علي الموكب وابل من الرصاص نتج عنه مصرعه فورًا، ثم هرب الجناة على دراجات بخارية في الاتجاه المعاكس.