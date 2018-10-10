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أخبار البلد

مشغلو الإنترنت فى مصر يرفضون التعليق على خبر انقطاع الخدمة عن العالم

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:20 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
فى خبر تم تداوله بسرعة البرق عبر وكالات الانباء العالمية بشأن انقطاع الانترنت المحتمل فى العالم بأسره ومما زاد المخاوف عدم تحديد موعد محدد لفترة انقطاع الانترنت .

القصة بدأت بتحذيرات من منظمة ICANN، المختصة بتوزيع وإدارة عناوين الآي بي وأسماء المجال وتخصيص أسماء المواقع العليا في جميع أنحاء العالم، من احتمال انقطاع الإنترنت حول العالم، بعد 11 أكتوبر المقبل.

والتزم مشغلو الانترنت بمصر الصمت فى التعليق ولم يعلقوا على هذا الأمر باعتبار أنه شأن دولى وليس محليا ولا يوجد أى شىء رسمى تم ابلاغ مشغلى الانترنت به حتى الآن فى حين رفض بعض الخبراء التعليق باعتبار ان هذا لن يحدث من الأساس.

كانت المنظمة قد ذكرت على موقعها الرسمي: "مع قيام المنظمة باستعداداتها، وللمرة الأولى على الإطلاق، لتغيير مفاتيح التشفير التي تساعد على حماية نظام أسماء النطاقات على الإنترنت (DNS)، ونشرت المنظمة دليلًا لمساعدة الجميع على معرفة ما يمكن أن يحدث".

وأضافت أن بعض مستخدمي الإنترنت قد يواجهون صعوبة في فتح بعض صفحات الإنترنت في مرحلة ما خلال 48 ساعة من استبدال المفتاح وسيبدأ المستخدم برؤية فشل تحليل الاسم عادة "فشل الخادم" أو أخطاء SERVFAIL.

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