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روح أكتوبر وأثرها على المجتمع المصري والإسرائيلي في ندوة بآداب القاهرة

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:48 ص
صدى البلد
عمر سلامة
تنظم آداب القاهرة ندوة باسم روح أكتوبر وأثرها على المجتمع المصرى والإسرائيلى تحت رعاية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويدير الحوار الدكتور محمد صالح أستاذ اللغة العبرية الحديثة وآدابها ويتحدث كل من الدكتور نجلاء رأفت أستاذ اللغة العبرية الحديثة وآدابها ومدير مركز الدراسات الشرقية ،الدكتور طارق الطاهر رئيس تحرير مجلة الأدب.

يأتى ذلك يوم الإثنين 22 أكتوبر الجارى فى الساعة الثانية عشرة ظهرًا وبالتزامن مع احتفالات جامعة القاهرة بنصر أكتوبر المجيد تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

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