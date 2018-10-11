طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن رفع كفاءة المستشفيات

قال النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن خطة الوزارة لرفع كفاءة المستشفيات، وحتى يحصل المريض المصرى على حقه، خاصة وأنه لازال المريض المصرى مهانًا ولا يحصل على حقه.





وأكد "عبد الحميد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لو كان قرار العلاج على نفقة الدولة غير مجدٍ، فلا داعٍ منه ولابد من إلغائه، مطالبًا بألا يتحمل المريض أى نفقات زيادة عن التأمين الصحى الشامل.





وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى ضرورة أن يحصل المواطن المصرى على أبسط حقوقه فى العلاج، باعتباره استحقاقًا دستوريًا وحقًا أصيلًا له.