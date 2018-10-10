في اليوم العالمي للأمراض النفسية.. اكتشف علاقتها بالخريف

يحتفل العالم اليوم، 10 أكتوبر، باليوم الدولي للأمراض النفسية والاكتئاب، ولكن ما السر وراء اختيار هذا اليوم خلال فصل الخريف؟.



الدكتور جمال فرويز، استشاري نفسي، أوضح ان فصل الخريف من أكثر الاوقات التي تتضرر فيها الحالة النفسية لكثير من الناس، ويشعرون بالضيق والحزن والانفعال تجاه أبسط الأسبابـ وغيرها من المشاكل النفسية، مشيرا إلى أنه هو اكثر الفصول أيضا التي تزداد خلالها معدلات الانتحار.



واضاف "فرويز" ان حالة الطقس المتقلب التي تسود خلال هذا الفصل؛ تؤثر علي الحالة المزاجية لنا، وتجعلنا نشعر بالاكتئاب الذي تختلف مظاهره وأعراضه من شخص لآخر، حسب طبيعة الشخصية، لذا فالحل الأمثل لهذه الحالة، هو زيارة الطبيب في أسرع وقت، وعدم الاستهانة بالأمر؛ لأن الاكتئاب والامراض النفسية تضر الصحة العامة.



وأشار "فرويز" الي ان الاكتئاب والحالة النفسية السيئة تسبب مشاكل كثيرة منها الإصابة بأمراض الضغط والسكر والقلب وبعض الأمراض المناعية، لذا لابد من علاجها بسرعة.